Kolima ju je udario dvadesettrogodišnji vozač
Teška saobraćajna nesreća
DETE (3) UDARENO NA PEŠAČKOM PRELAZU U MLADENOVCU: Evo prvih informacija o stanju devojčice
Slušaj vest
Devojčica (3) primljena je u Urgentni centar u Beogradu nakon teške nezgode u Mladenovcu.
Nju je, nezvanično, na pešačkom prelazu kolima udario vozač (23).
Dete je u stabilnom stanju, a dalja istraga utvrdiće kako je došlo do nezgode.
O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Kako se saznaje, nezgoda se dogodila danas oko 15 sati u Ulici Braće Badžak.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši