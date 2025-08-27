Slušaj vest

Devojčica (3) primljena je u Urgentni centar u Beogradu nakon teške nezgode u Mladenovcu.

Nju je, nezvanično, na pešačkom prelazu kolima udario vozač (23).

Dete je u stabilnom stanju, a dalja istraga utvrdiće kako je došlo do nezgode.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kako se saznaje, nezgoda se dogodila danas oko 15 sati u Ulici Braće Badžak.