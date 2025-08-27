Slušaj vest

Devojčica (3) primljena je u Urgentni centar u Beogradu nakon teške nezgode u Mladenovcu.

Nju je, nezvanično, na pešačkom prelazu kolima udario vozač (23).

Dete je u stabilnom stanju, a dalja istraga utvrdiće kako je došlo do nezgode.

O slučaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kako se saznaje, nezgoda se dogodila danas oko 15 sati u Ulici Braće Badžak.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaBAJKER IZ SJENICE POGINUO U SARAJEVU! Prijatelji se potresnim porukama opraštaju: LJUDINO, NEKA SU TI ŠIROKI NEBESKI PUTEVI!
Admir Cucak saobraćajna nesreća Sarajevo
HronikaTEŠKA NESREĆA NA PUTU IZMEĐU ŠAŠINACA I JARKA: Kombi se zakucao u traktor, pa traktoristu pregazio auto
policija-ilustracija-foto--zorana-jevtic.jpg
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD SREMSKE MITROVICE: Jedna osoba poginula u sudaru dva vozila
1720259685hitnapomocilustracija.jpg
HronikaSTRAŠAN SUDAR NA PUTU LESKOVAC-BRESTOVAC, POGINUO MUŠKARAC: Vozač "renoa" prešao u suprotnu traku i DIREKTNO SE ZABIO u "fijata"
shutterstock-1522448672.jpg