Hronika
UHAPŠEN ZRENJANINAC (64): Policija mu pronašla 6,3 kilograma rezanog duvana i više od 1.300 paklica cigareta
Policija je u Zrenjaninu zaplenila oko 6,3 kilograma rezanog duvana i uhapsila B.M. (64) iz tog grada zbog sumnje da se bavio nedozvoljenom trgovinom, saopšteno je.
Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je zaplenila i više od 1.300 paklica cigareta bez akciznih markica.
B.M. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.
