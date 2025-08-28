Slušaj vest

Policija je u Zrenjaninu zaplenila oko 6,3 kilograma rezanog duvana i uhapsila B.M. (64) iz tog grada zbog sumnje da se bavio nedozvoljenom trgovinom, saopšteno je.

Pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je zaplenila i više od 1.300 paklica cigareta bez akciznih markica.

B.M. će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zrenjaninu.

