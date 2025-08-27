Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su osamnaestogodišnjaka protiv koga će, po nalogu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i pronašli šesnaestogodišnjaka, petnaestogodišnjaka i dva deteta uzrasta 12 i 13 godina.

Petnaestogodišnjak i dva deteta se sumnjiče da su 25. avgusta ukrali automobil „pežo 207“ na teritoriji Vračara, dok su osamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak osumnjičeni za krađu „fijat pande“ istog dana, na Zvezdari.

U oba slučaja policija je osumnjičene zatekla kako upravljaju navedenim vozilima koje su ukrali sa originalnim ključevima automobila, a koje su vlasnici ostavili u vozilu.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da ne ostavljaju svoja vozila neobezbeđena, otključana, kao i sa ključevima u vozilu.

