DECA KRALA AUTOMOBILE NA ZVEZDARI: Policija pronašla petoricu dečaka - ukrali "pežo 207" i "fijat pandu"! Najmlađi ima 12 godina
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su osamnaestogodišnjaka protiv koga će, po nalogu tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva, biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila i pronašli šesnaestogodišnjaka, petnaestogodišnjaka i dva deteta uzrasta 12 i 13 godina.
Petnaestogodišnjak i dva deteta se sumnjiče da su 25. avgusta ukrali automobil „pežo 207“ na teritoriji Vračara, dok su osamnaestogodišnjak i šesnaestogodišnjak osumnjičeni za krađu „fijat pande“ istog dana, na Zvezdari.
U oba slučaja policija je osumnjičene zatekla kako upravljaju navedenim vozilima koje su ukrali sa originalnim ključevima automobila, a koje su vlasnici ostavili u vozilu.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače da ne ostavljaju svoja vozila neobezbeđena, otključana, kao i sa ključevima u vozilu.