Telo muškarca danas je pronađeno u pećini Devici u selu Jezero nadomak Zaječara, saznaje Kurir.

- Policiji je prijavljeno danas oko 14.30 časova da je pronađeno telo, za sada nepoznatog muškarca, u pećini Devici. Na teren su pored policije, ekipe Hitne pomoći izašli i vatrogasci -spasioci iz Sokobanje kako bi pomogli da se telo izvuče.

Nakon što su lekari konstatovali smrt, dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju.

Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje smrti muškarca u pećini nadomak Zaječara.

