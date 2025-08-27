Nakon što su lekari konstatovali smrt, dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju.
Hronika
JEZIV PRIZOR Telo muškarca nađeno u pećini kod Zaječara
Telo muškarca danas je pronađeno u pećini Devici u selu Jezero nadomak Zaječara, saznaje Kurir.
- Policiji je prijavljeno danas oko 14.30 časova da je pronađeno telo, za sada nepoznatog muškarca, u pećini Devici. Na teren su pored policije, ekipe Hitne pomoći izašli i vatrogasci -spasioci iz Sokobanje kako bi pomogli da se telo izvuče.
Istraga je u toku i ona će utvrditi sve detalje smrti muškarca u pećini nadomak Zaječara.
