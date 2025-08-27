Slušaj vest

Danas je u Trećem osnovom javnom tužilaštvu u Beogradu, u zakonskom roku, javni tužilac saslušao okrivljenu O.Š. (39) prema kojoj je od strane policijski službenika PS Zemun doneto rešenje o zadržavanju.

Okrivljena je osnovano sumnjiva da je na štetu svoje majke izvršila krivično delo "nasilje u porodici". Sumnja se da joj je, nakon verbalne rasprave, zadala nekoliko udaraca i nanela joj lake telesne povrede, nakon čega je oštećenoj uputila i pretnju po život.

Iznoseći svoju odbranu okrivljena je izjavila da ne priznaje izvršenje krivičnog dela koje joj se stavlja na teret.

Javni tužilac je podneo predlog sudu da donese rešenje o određivanju pritvora prema okrivljenoj u trajanju do 30 dana zbog postojanja okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećenu i svedoka.”

