Otišao da pliva i nije se vratio

Otišao da pliva i nije se vratio

Slušaj vest

Bilo je jutro, subota 23. avgust, Nikolas Tomašević je u San Francisku proveo skoro sat vremena na telefonu sa svojom porodicom u Srbiji, smejući se i recitujući pesme sa sestrom i njenom malom decom. Pre nego što je završio poziv, rekao je porodici da ide na plivanje i da ih može pozvati posle kako bi nastavili da recituju pesme.

Ali taj poziv nikada nije stigao, otkriva njegova porodica.

Tomašević (35), iskusan plivač i član kluba "Delfin", nestao je dok je plivao u Akva parku u San Francisku u subotu ujutru. Njegovo telo su u utorak pronašli ronioci gradske policijske uprave u saradnji sa grupom volontera, rekli su zvaničnici. Pronađen je u oblasti Akva parka Kouv, odakle je otišao na ležerno plivanje, ali se nikada nije vratio.

"ČETIRI SATA JE MNOGO"

Te subote, oko 10 časova ujutru, Tomašević i njegova partnerka u plivanju su otišli da plivaju, ali su se razdvojili u vodi. Žena, koja nije bila članica "Delfina", planirala je da rutu završi na javnoj plaži, dok je Tomašević nameravao da se vrati u klupski objekat. Nekoliko sati kasnije, nakon što nije uspela da ga kontaktira, prijavila je njegov nestanak klubu.

Plivači i kajakaši počeli su da traže Tomaševića u vodi, potom i vatrogasci, onda i policija.

Foto: Printskrin/gofundme

"Četiri sata je mnogo“, otkrio je poručnik Marijano Elijas, portparol vatrogasne službe San Franciska, koliko je vremena prošlo otkako je Nikolas poslednji put viđen do prijave nestanka.

Vatrogasne ekipe su ga tražile na kopnu i na vodi, rekao je on. Pretraživali su vodu pomoću vazdušnih merdevina jedne kamionske kompanije, kao i pomoću skutera za vodu i čamaca sa sonarima.

Obalska straža je takođe pomogla u potrazi koristeći svoj helikopter i spasioce, koji su spušteni u vodu i tragali su više od sat vremena bezuspešno, rekao je on. Njihova potraga je prekinuta u subotu do 15.41, saopštili su zvaničnici vatrogasne službe.

Potragu je nastavila policijska jedinica koristeći ronioce i sonare i kamere na daljinsko upravljanje.

Tomašević je poslednji put viđen u vodi blizu "Eureke", parobroda u Nacionalnom pomorskom istorijskom parku San Franciska, rekao je Brendan Šihan, pomoćnik menadžera "Delfina".

Foto: Printskrin/gofundme

Šihan je rekao za "San Francisko Kronikl" da je Tomašević - koji je plivao u parku tri do pet dana u nedelji - često kružio oko Akvatik parka Kouv, rutom koja je bila dugačka oko milju (1,6 kilometara) i mogla je da traje oko sat vremena.

"Nikolas je bio zaista divan momak", rekao je Šihan. "Jednostavno je zaista voleo klub i živeo je u komšiluku, odmah niz ulicu".

SUPRUGA: "BIO JE NAJBOLJA OSOBA"

Nikolasova supruga Aleksandra Ivanova rekla je da su se venčali 2023. godine i opisala je svog muža kao "stub" srpsko-američke zajednice u San Francisku. Takođe je pomenula da je imao istoriju epilepsije.

"Sada sam između plača i šoka", rekla je. "Nikada ne biste pomislili da će se ovo desiti. Bio je najljubaznija i najbolja osoba".

Foto: Printscreen/Youtube

Tomašević je rođen u Zimbabveu i proveo je detinjstvo u Beogradu, rekla je njegova majka, Aleksandra Ruso, za "Kronikl". Završio je poslednju godinu srednje škole u ​​Kentakiju, gde je igrao košarku. Godinama kasnije, nastanio se u San Francisku, gde je upoznao Ivanovu, rekla je Ruso, koja živi u Beogradu.

MAJKA: "NEŽNA DUŠA, PLEMENITO SRCE"

"Nikolas je bio nežna duša, plemenito srce koje je uvek bilo spremno da pomogne drugima", napisala je njegova porodica u saopštenju za "Kronikl". "Visok čovek, dva metra, ali sa još većim srcem".

Tomaševićeva majka je rekla da je gajio veliku ljubav prema vodi, plivanju, vožnji bicikla i motocikla, prirodi, a brinuo je i o životinjama. Obožavao je svoje prijatelje i porodicu, sa kojima je imao "neraskidivu vezu", naveli su. Život sa epilepsijom bio je izazov, ali nije sprečio Tomaševića da se bavi aktivnostima koje je voleo, uključujući plivanje i košarku.

Kolege u Koketi, španskom tapas restoranu Majkla Kjarelova, gde je Tomašević radio, takođe ne mogu da dođu sebi od tuge.

Foto: Printscreen/Youtube

Hari Tanielijan, generalni direktor Kokete, rekao je da je Tomašević bio "posvećen" zaposleni koji je radio kao konobar od 2018. godine.

"Poznat po svojoj ljubaznosti, velikodušnosti, inteligenciji i toplini, bio je voljen ne samo zbog svog profesionalnog doprinosa već i zbog lepog duha koji je unosio u živote ljudi oko sebe", kaže Tanielijan

Dajana Volton, bivša predsednica i članica "Delfina", rekla je da se u klubu planira komemoracija.

"Srca su nam slomljena, ali smo zahvalni svima koji su nam pomogli da rešimo ovu tragičnu situaciju", rekla je.