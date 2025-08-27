Slušaj vest

Stravično prebijanje dogodilo se ispred kafane u subotu 16. avgusta Velikoj Plani kada je Nikola M. (33) zadobio teške telesne povrede nakon što je pretrpeo udarac nogom u glavu.

Napadnuti mladić se kratkotrajno nakon prebijanja nalazio u komi, a i dalje je životno ugrožen. Zbog udarca koji je zadobio ima prelom lobanje i zadobio je krvrenje i hematom na mozgu.

Napadač J. D. (25) se, nakon tuče ispred ugostiteljskog objekta, nalazio u bekrstvu, a uhapšen je u četvrtak, 21. avgusta.

U noći u kojoj se dogodilo prebijanje, sa Nikolom je bio njegov šurak Uroš, koji je ispričao kako je došlo do sukoba i do toga da Nikola zadobije tako teške povrede.

Nikola Foto: Privatna Arhiva

- Mi smo izašli iz kafane i neka lokalna grupa momaka je krenula na nas, ja ne znam razlog. Krenuli su u verbalni sukob sa nama, ja sam pokušao da smirim situaciju jer nisam iz Velike Plane, ne znam ljude. Rekao sam im da hoćemo da idemo kući. Bilo je malo guranja i u jednom trenutku je izašao jedan dečko J. D. On je na kraju i uhapšen jer je zadao glavni udarac. Moj šurak je sve vreme bio iza mene, ja sam malo krupniji, nisam dao da se iko bije. Oni su vikali: "Ovo je naš grad, ne možete vi kako hoćete, stanite tu". Taj dečko je pokušao dva puta da me udari. Na kraju sam kleknuo i molio da se smire, rekao sam da nećemo da se bijemo i da hoćemo da idemo kući i on je osustao od mene - priča Uroš za Telegraf.rs.

Ipak, tu nije bio kraj sukobu. J. D. je zaobišao Uroša i krenuo ka Nikoli koji se nalazio nekoliko metara iza. Kako kaže, u tom momentu se već okupilo dosta ljudi koji su razdvajali momke koji su hteli da izazovu sukob od žrtava koje su odabrali. Dok je jedan mladić držao Nikolu, J. D. se zaleteo i udario ga je nogom u glavu.

Osumnjičeni J. D. Foto: Privatna Arhiva

- Pao je kao kap, kao pokošen. Zvali smo Hitnu pomoć, ali nismo mogli da ih dobijemo, pa je gazda kafane otrčao po sanitet jer je Hitna pomoć blizu kafane u kojoj smo bili. Ne znam zbog čega je počeo sukob. Kako sam kasnije saznao, taj dečko koji je udario Nikolu jeste iz istog sela, ali on nikada nije bio u društvu tih momaka, niti je imao išta sa njima. Takođe mi je poznato da nije prvi put da je J. D. napravio tako nešto. Mislim da mu nije bilo bitno da li će te večeri da udari Nikolu, mene ili nekog trećeg - ispričao je i daodao da je J. D, kada je video šta je uradio, pretio prisutnima da ne pričaju o tome šta se dogodilo.

Kafana ispred koje se desila tuča Foto: Društvene Mreže

Policija je istog dana identifikovala J. D, ali policijski službenici nisu mogli da ga pronađu na adresi stanovanja tog, ali ni narednih nekoliko dana. On se, naposletku, 21. avgusta pojavio u Policijskoj stanici Velika Plana sa advokatom, nakon čega je uhapšen i određeno mu je zadržavanje do 48 sati.

J. D. je, nakon hapšenja i saslušanja, određen pritvor zbog opasnosti od bekstva, kao i zbog opasnosti da će poravkom na slobodi da utiče na svedoke, među kojima je i Nikola, koji se i dalje nalazi u bolnici.

U narednom periodu trebalo bi da budu saslušani svedoci, a biće saslušan i sam Nikola, kada njegovo zdravstvano stanje to dozvoli. Tužilaštvo je naložilo da budu prikupljeni dokazi u vezi sa napadom, ali i da se veštače povrede koje je Nikola pretrpeo. Osumnjičeni za nanošenje teških povreda branio se ćutanjem.