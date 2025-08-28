Slušaj vest

Mladić iz Kruševca ranjen je u grudi i stomak kada je došao do kuće osumnjičenog tražeći svoj novac koji mu je, navodno, dugovao.

On je sa teškim povredama prebačen u Klinički centar Niš a u kakvom je stanju i šta se zaista dogodilo ispričala je Violeta Milićević, dopisnica Kurira iz Niša:

- Mladić koji je zadobio dve prostrelne rane vatrenim oružjem nalazi se trenutno u Kliničkom centru u Nišu. POvrede su bile ozbiljne pa je operacija trajala 6 sati. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno i nalazi se u šok sobi. Pod nadzorom je lekara i svi se nadaju najboljem ishodu - kaže Milićević.

Osumnjičeni je uhapšen i biće zadržan do 48 sati.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina i predsednik Pokreta „Novi ljudi – nova snaga Srbije“, kao i Predrag Savić, advokat.

Marković: Čovek kome treba novac ne pita šta i kako

Marković navodi da je zelenaške grupe lako pronaći u malom gradu, te su ljudi koji se bave ovakvim aktivnostima obično poznati meštanima.

- Onaj ko pozajmljuje vrlo dobro zna od koga pozajmljuje novac. U takvim situacijama ovde kod nas to su dobro organizovane ekipe koje pozajmljuju novac - kaže Marković.

On apeluje na građane da ne pozajmljuju pare, a da ukoliko pozajmimo novac porodicama treba se od njih "oprostiti" kako do ovih situacija ne bi dolazilo.

- Čovek kome treba novac ne pita šta i kako, kakve su garancije, ugovori koji se potpisuju, da li je postojala kamata - kaže Marković.

Savić: Za zelenašenje predviđeno do pet godina zatvora

Savić kaže da ukoliko pozajmica prelazi milion i po, onda se rizikuje zatvorska kazna od pet godina, dok se za manje svote predviđa novčana kazna i mogućnost zatvorske kazne do tri godine.

- Ovo je siva, skoro dozvoljena aktivnost. Zakonodavac je za prvi oblik krivičnog dela zelenašenja predvideo da ne prelazi 450 hiljada dinara, predviđena je novčana kazna ali i kazna tri godine zatvora. Treba da se goni po privatnom predlogu, a ne službenoj dužnosti, ta odredba treba pod hitno da se menja - kaže Savić.

On dodaje da su posledice zelenašenja daleko ozbiljnije nego što građani možda smatraju:

- Zelenaštvo je teška pošast, posledice su neverovatne. Iskoristiš nečije stanje, zavisnost od droge, kocke, alkohola, tešku životnu situaciju, bolest, lakomislenost... Mnogo je situacija u kojima je moguće ugovoriti nesrazmernu dobit u odnosu na ono što se daje. Kada to sve iskoristiš, teško se dokazuje. Ljudi gube kuće, automobile pa i unište život, neretko dolazi do suicida ili ovakvih situacija - kaže Savić.

