Slušaj vest

Policiji i lekarima rekao je da je napadnut dok je čekao autobus u Surčinu. Zanimljivo je što je tvrdio da je na glavi imao slušalice te ništa nije čuo.

- U razgovoru sa inspektorima mladić je tvrdio da ne zna motiv napada. Da je bio sam na stajalištu i da je čekao autobus. Zbog mraka tvrdi da nije video napadača, a da zbog slušalica nije čuo ni da mu se obratio. Policija na mestu gde H.E. tvrdi da je napadnut ništa nije našla. Što izaziva sumnju da li je tu i na taj način došlo do izbadanja - kaže naš izvor.

H.E. je u bolnici u stabilnom stanju!

Inače, o slučaju je obavešteno Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu koje je zatražilo od policije sve dokaze vezane za ovaj slučaj.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaOGLASILA SE POLICIJA POVODOM TUČE U CENTRU UŽICA: Nasilniku koji je izubadao četvoricu mladića pritvor do 30 dana
screenshot-20230903-104112.jpg
HronikaKURIR SAZNAJE, PRITVOR ZA UŽIČANINA KOJI JE NOŽEM IZBO 4 MLADIĆA: Posle tuče na trgu u Užicu, pobegao, ali ga je policija brzo pronašla i uhapsila (VIDEO)
nemanja-nikolic-2.jpg
Hronika"HAJDE DA SE SKLONIMO ODAVDE", TUČA U LOKALU BRZE HRANE U UŽICU: Ljudi bežali u panici, muškarac oštrim predmetom napao goste, ima povređenih (VIDEO)
Screenshot 2025-08-25 082427.jpg
HrvatskaBIO U SPOTOVIMA SEVERINE I SANDRE AFRIKE A SAD OSUMNJIČEN ZA UBISTVO! Poznati maneken u policijskoj stanici upitao može li u toalet, a onda je nastao haos!
profimedia-0461903233.jpg