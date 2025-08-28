Slušaj vest

Čak 16 osoba je optuženo zbog sumnje da su oštetili Geodetski zavod. Oni su osumnjičeni da su izvršenjem različitih krivičnih dela u period od 1. oktobra 2020. godine do 31. marta 2024. godine oštetili Republički geodetski zavod za skoro 100 miliona dinara, a sebi i drugima pribavili protivpravnu imovinsku korist koju su dalje ubacivali u legalne novčane tokove.

Na ovu temu za Kurir televiziju govorio je doktor Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca.

- Ovde se radi o klasičnom primeru korupcije i zloupotrebe položaja odgovornog lica. Grupa zaposlenih su na osnovu fiktivne dokumentacije koja je tvrdila da su neki poslovi koji nikada nisu bili urađeni urađeni, davali su naloge za isplatu i sredstva su isplaćivana sa računa Republičkog geodetskog zavoda - kaže Radovanović.

On je objasnio da se ovaj novac uplaćivao na privredna društva koja su kasnije na osnovu fiktivne dokumentacije novac podizala u gotovini, a taj novac je pronađen kod osumnjičenih.

- Radi se o korupciji i pranju novca. Možemo videti i kako službenici na nižem nivou mogu organizovati ovakvu šemu jer je za fiktivnost ove dokumentacije znao nizak krug ljudi - kaže Radovanović.

Radovanović dodaje da je ova grupa uhvaćena dok je novac bio na čuvanju kod njih, pa kaže i da se najčešće ovako pribavljena sredstva peru kroz kupovinu nepokretnosti, vozila ili nakira.

On se osvrnuo i na problem zelenašenja u Srbiji, pa naveo da je za svaku pozajmicu sada potreban overen dokument kod notara:

- Pozajmica ne može biti gotovinska već se mora izvršiti na račun. Mi onda možemo da identifikujemo zelenaše koji imaju veliki broj pozajmica pa onda i možemo da ih gonimo. Na taj način što smo ih obavezali da prebacuju novac preko banaka, oni taj novac stvarno moraju vratiti - kaže Radovanović.

