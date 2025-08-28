Slušaj vest

Ogroman požar izbio je danas u mestu Ada, nedaleko od Segedina, a vatra je zahvatila fabriku "Aretol", poznatu po proizvodnji zamrznutog voća i povrća.

Kako Kurir saznaje, plamen je progutao proizvodnu halu-hladnjaču od čak 2.000 kvadrata, a crni dim se širi neverovatnom brzinom i prekriva čitavo naselje.

Na jezivim snimcima koje je objavio portal 192.rs vidi se kako gusti oblak dima kulja iz zgrade i širi se po okolini.

Za sada nije poznato šta je uzrok stravičnog požara, ali prema prvim informacijama nema povređenih, što je prava sreća s obzirom na razmere katastrofe!

Na terenu su brojne vatrogasne ekipe koje ulažu nadljudske napore da lokalizuju vatru i spreče širenje na okolne objekte.

- Intervenišu priapdnici Vatrogasno-spasilačke jedinice Ada, 8 vatrogasaca-spasilaca je na terenu sa tri vozila, a intervencija je u toku, na svu sreću povređenih nema - kaže izvor Kurira.