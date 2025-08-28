Slušaj vest

Na potezu između Batajnice i Ugrinovaca jutros se dogodila strašna saobraćajna nesreća, u kojoj su učestvovala dva putnička vozila. Kako se saznaje, jedno vozilo je smrskano spreda i otpozadi, a na jezivim snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se težak sudar i potpuno uništeni automobil.

Kako nezvanično saznajemo, jedna osoba je povređena, a očevici sudara kažu da je mladić iz vozila izvučen poluživ.

- Bilo je strašno, čuli smo jak udarac, a onda i vrisak. Momka su jedva izvukli, nije mogao da stoji na nogama - napisao je jedan očevidac sa lica mesta.

Inače, do sudara je došlo kada su se dva vozila sudarila iz još uvek neutvrđenih razloga, a pretpostavlja se da je automobil svom silinom udario u parkirani kamion.

Foto: Instagram Prinscreen/Serbialive_beograd

Saobraćaj je na ovom delu puta bio privremeno obustavljen, a uviđaj je u toku.