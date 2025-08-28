U Novom Sadu uhapšena petorica momaka nakon što su zapalili auto jedne Novosađanke
Hronika
NOVOSAĐANKI ZAPALILI AUTOMOBIL I POBEGLI! Policija odmah uhapsila petoricu mladića iz Bačke Palanke, evo za šta se terete
Slušaj vest
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu rasvetlili su krivično delo izazivanje opšte opasnosti i uhapsili petoricu osumnjičenih sa područja Bačke Palanke, S. V (29), L. K. (20), M. R. (20), M. R. (20) i D. Š. (28).
Kako se sumnja, oni su, 5. avgusta, u ulici Vase Ostojića u Novom Sadu, izazvali požar na automobilu jedne Novosađanke, tako što su ga polili zapaljivom tečnošću.
Policija je, operativnim radom, identifikovala, pronašla i uhapsila osumnjičene.
Njima je određeno zadržavanje do 48 sati i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu.
Reaguj
Komentariši