Propagandno medijsko krilo Junajted grupe, koje je i dalje pod uticajem Dragana Šolaka, raspalilo je iz svog raspoloživog oružja kako bi postavilo poslednju odbranu za Šolaka i krug njegovih najbližih ljudi. U ovom trenutku glavni zadatak N1 i Nove S je kampanja da se Aleksandra Subotić, direktorka Junajted medije pod čijim krovom su i pomenuti mediji, predstavi javnosti kao velika zaštitnica slobodnog novinarstva u Srbiji.

Međutim, lažni imidž ovakve ličnosti morao se raspasti u paramparčad. Propao je svaki pokušaj da se od nje napravi ugledna biznismenka i osoba od integriteta, jer je reč o ženi iz estradnog miljea, koja je poznata po raskalašnom stilu života, koja vozi skupoceni "bentli" i ima ima svoje firme u Panami i na Malti. Pravu sliku o njoj pružaju i neki zanimljivi segmenti njene biografije, a posebno karakter biznisa koji je oko sebe gradila.

Aleksandra Subotić je bivša devojka biznismena Danijela Rokvića, koji je danas muž pevačice Didi Janković, i radila je kao sekretarica u njegovoj firmi "Danijel sat". Šolak je sa Rokvićem uplovio u poslovne vode na početku svog biznisa, a kada se on dovoljno razvio na scenu je stupila Aleksandra Subotić. Prema našim saznanjima, upravo je ona pomogla Šolaku da dođe do vlasništva nad Rokvićevom kompanijom i od tada njih dvoje postaju poslovni tandem, a upućeni izvori kažu i nešto više od toga.

Pitanje je sa kakvim kvalifikacijama i kvalitetima se Aleksandra Subotić popela na vrh Šolakovog biznisa. Bilo kako bilo, ona je svih ovih godina ostala na mestu direktora Junajted medije i činila jedan od glavnih šrafova u Šolakovom mehanizmu uklanjanja konkurencije, mešetarenju i enormnom bogaćenju. I to objašnjava kampanju koja se ovih dana povela preko N1 i Nove S, ali i svih drugih Šolakovih kanala uticaja, a u kojoj se na lik i delo Aleksandre Subotić pokušava staviti oreol zaštitnice slobodnih medija. Sve pada u vodu kada se otkrije šta ona zapravo štiti i kako je fiktivnim ugovorima iz kompanije izvlačila milione za svoje privatne firme.

Generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić otkrio je tek deo onoga što je domaća kompanija zatekla posle kupovine Net TV.

- Kad smo preuzeli Net TV našli smo fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić, koja je imala firme u Panami, a posle prebacila na Maltu, faktički od 2013. godine izvlačila stotine hiljada evra i milione iz Net TV firme - izjavio je Lučić i dodao da je o tome 7. avgusta razgovarao sa direktorom Junajted grupe Stenom Milerom.

Prvi čovek Telekoma Srbija je rekao da misli da je u pomenutim ugovorima ključ čitave panike i navodi da su sedam godina u borbi sa Junajted grupom ukazivali na razne neregularnosti u njihovom poslovanju, na fiktivne firme i izvlačenje para.

- Znate šta, 19 godina je tu bio jedan menadžer. Sad je strah da, kada dođu takvi profesionalci kao što su sad, da će naći takve ugovore. Dakle, nismo uopšte govorili o uređivačkoj politici svih kanala. Čak sigurno, ako imaju neki izvor, za šta sumnjam, ali može da potvrdi da nijednog novinara nismo pominjali - naglasio je Lučić.

O tome ko je zaista direktor svih tih medija kao što su N1 i Nova S, Lučić kaže:

- Na sajtu vidite Aleksandru Subotić, a ona suštinski nije. Mi smo tužili sve te firme koje stoje iza tih medija, od Luksemburga do Švajcarske, i pravni zastupnici su potpuno neki drugi ljudi, stranci. Dakle, ona nije generalni direktor, a ono što jeste sigurno, jeste saradnik Telekoma Srbije u Net Tv i njena firma je naš distributer. Još malo i mi ćemo da raskinemo taj ugovor. To je stvarno bilo normalno da bude tema tog razgovora (sa Stenom Milerom, prim. aut) - naveo je Lučić.

Zbog otkrivanja svih ovih činjenica, a što je verovatno samo vrh ledenog brega, Lučić se našao na udaru medija Junajted grupe, koje po diktatu Šolaka i dalje štite njegove finansijske i poslovne interese. Cilj ove kampanje je da se zaštiti postojeće stanje i zadrže kanali preko kojih se i dalje može nastaviti izvlačenje ogromnog novca. Dragan Šolak i Aleksandra Subotić brane ogromne parei to je objašnjenje ovolike agresije u njihovoj propagandi. Kurir je od 2021. godine u desetinama tekstova pisao detaljno o Šolakovom modusu operandi, po kojem se godinama unazad u obračunu sa svojom konkurencijom služio nedozvoljenim sredstvima: potplaćivanjem, prisluškivanjem protivnika, kršenjem zakona, nefer poslovanjem, nameštanjem... On sad poslednjim trzajima pokušava da spase izvore svog bogaćenja i služi se svim iz svog arsenala. Tako sada imamo veštački proizvedenu aferu oko snimljenog razgovora Lučića i Milera, a pitanje koje je ključno jeste: odakle snimak koji su objavili Krik, Nova i N1? Ko je to snimao? Ko im je dao snimak? Stoji li iza svega Dragan Šolak?