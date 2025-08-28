Slušaj vest

Devojčica (15) nastradala je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Ulici Cara Dušana u Zemunu, nakon što su se sudarili automobil i autobus, saznaje Kurir. 

- Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće, ali je udarac autobusa i kola bio silovit. Od zadobijenih povreda žena je preminula, a lekari Hitne pomoći samo su mogli da konstatuju smrt - kaže naš sagovornik i dodaje:

- Dežurni tužilac će nakon uviđaja telo poslati na obdukciju koja će utvrditi od kojih povreda je preminula nesrećna žena. Naložiće se i vanredni tehnički pregled vozila koji su učestvovali u udesu. 

