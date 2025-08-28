Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Trsteniku uhapsili su M. D. (28) iz ovog mesta, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela nasilničko ponašanje i ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je noćas, oko dva sata posle ponoći, nakon tuče ispred ugostiteljskog objekta u Trsteniku, nožem i staklenom flašom naneo povrede dvadesetdvogodišnjem mladiću, kao i da je prilikom privođenja pretio policajcu.

Povređeni mladić zbrinut je u Kliničkom centru u Kraljevu. Po nalogu tužioca, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Trsteniku.

Ne propustiteHronikaPRIŠAO MU JE SA LEĐA I UDARIO GA NOGOM U GLAVU, PUKLA MU JE LOBANJA: Kurir saznaje detalje jezive tuče u Velikoj Plani - Zbog muzike u kafani ZAVRŠIO U KOMI!
velika plana.jpg
Hronika"UDARIO GA JE NOGOM U GLAVU, SAMO JE PAO I OSTAO BEZ SVESTI" Mladić krvnički pretučen ispred kafane u Velikoj Plani, ima KRVARENJE NA MOZGU
policija-dado-djilas.jpg
HronikaTRAGIČAN EPILOG MASOVNE TUČE: Tinejdžer podlegao povredama zadobijenim u sukobu dve grupe mladića u Velikoj Plani!
1203shutter.jpg
HronikaNASTAVAK SUĐENJA ZA BRUTALNO PREBIJANJE NASMRT U VELIKOJ PLANI: Sudski veštak potvrdio da su 3 mladića tukla Stefana Filića
13131312.jpg