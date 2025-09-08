x 2025. godine vračara u okolini Vranja ženi uzela čak 380.000 evra da joj skinu crnu magiju sa porodice. Žena je živela u zabludi da novac koji je ušteđevina njenog svekra koji je radio u Austriji proklet, te da im se dešavaju loše stvari, te je pomoć potražila u crnoj magiji.

x 2024. godine muškarac iz Smedereva pretukao je ženu metalnom šipkom tvrdeći da je to uradio zato što nije bio zadovoljan uslugama nje kao vračare.

x 2023. godine tinejdžerka K.N. (19) iz Bačke Palanke varala ljude putem veb sajta pod nazivom "Otac Aleksej" preko koje je pozivala da joj se građani jave kako bi im pomogla. Ona je u opisu stranice koju je napravila stavila da se bavi skidanjem crne magije, ljubavnom magijom, vraćanjem voljenih osoba, porodičnim problemima...

x 2023. godine državljanin Srbije R.P. iskoristio je naivnost devojaka iz Laktaša, kojima je obećao da će im skinuti crnu magiju, a zatim ih naterao na seksualne odnose, pa ih ucenjivao i prodavao snimke.