UMESTO POMOĆI, MOŽETE OSTATI BEZ NOVCA I NADE! Vidovnjaci i vračare sve češće preko društvenih mreža nude "čudotvorne rituale i rešenja"!
Društvene mreže poslednjih meseci ponovo su postale plodno tlo za tzv. "crnu magiju", upozoravaju stručnjaci. Objave koje obećavaju čarobna rešenja za ljubavne probleme, zdravlje ili posao i naglo bogaćenje šire se gotovo svakodnevno, a mnogi korisnici ne shvataju koliko mogu biti ranjivi na manipulacije.
"Proročice" i "vidovnjakinje" modernizovale su svoj biznis i preselile se na društvene mreže. Kako se može videti, sve je više oglasa i video snimaka u kojima se nude razni rituali koji navodno "vrate ljubav", donose bogatstvo ili štite od bolesti. Objava su često vizuelno atraktivne, prikazuju rituale, simbole i ritualne predmete, a uz to koriste lažne komentare "zadovoljnih klijenata" kako bi ubedili ljude da plate usluge.
- Ljubavna magija rituali stvaraju snažne emocije, između partnera. Magija za ljubav ne uključuje okrutne radnje niti zahteva odrucanje ili pakt sa zlim silama. Stoga, ljubavna magija ni na koji način nije štetna. Kada uprkos brojnim pokušajima, niste u mogućnosti da se spojite sa partnerom, ljubavna magija pomaže vašoj želji da se ostvari. Postoje mnoge barijere, koje vašeg partnera sprečavaju da se vrati ili da se emotivno približi. Ljubavna magija uklanja ove barijere i povećava intenzitet emocija kod vašeg parnera. Jako povoljno... - jedna je od objava na društvenim mrežama.
Takođe, ono što može biti izuzetno opasno su njihove usluge i rituali za trudnoću, kada su im glavna meta neutešne žene koje ne mogu imati poroda, te često pomoć potraže kod prevaranata koji nude razna "rešenja" i sve to masno naplaćuju.
- Urok, prokletstvo i razna zaključivanja mogu biti uzrok svim vašim problemima, a da vi to i ne znate. Problemi kao što su porodične svađe i napetost u kući, neplodnost žena, muškaraca, strah, blokade, ružni snovi, sve to može prouzrokovati magija koja ne dolazi od Boga, niti je sudbina, nego dolazi od zlih ljudi. Pomoizite sebi i ako imate bilo kakvu sumnju, kontaktirajte me i rešite se zla i problema. Pomogao sam mnogima, pomoći ću i vama.
Cena varira...
Cena "usluga" varira od par hiljada dinara za "kratki ritual", pa sve do stotina evra za "kompletno čišćenje". Plaćanje se, naravno, obavlja unapred, najčešće preko interneta. U suštini nijedna od njih ne ističe cenovnik usluga, već su "cene na upit".
Na mrežama ovakvi profili niču kao pečurke i sve deluje kao dobro razrađen biznis model, gde se na lakovernima zarađuje ogroman novac.
Iako policiji nije prijavljen veći broj slučajeva prevare ovim putem, upozorenje je jasno – crna magija i proricanje budućnosti su stari trikovi u novom ruhu. Razlika je samo u tome što su sada dostupniji nego ikad, a posledice po one koji poveruju ostaju iste, prazni džepovi i još mentalni problemi.
x 2025. godine vračara u okolini Vranja ženi uzela čak 380.000 evra da joj skinu crnu magiju sa porodice. Žena je živela u zabludi da novac koji je ušteđevina njenog svekra koji je radio u Austriji proklet, te da im se dešavaju loše stvari, te je pomoć potražila u crnoj magiji.
x 2024. godine muškarac iz Smedereva pretukao je ženu metalnom šipkom tvrdeći da je to uradio zato što nije bio zadovoljan uslugama nje kao vračare.
x 2023. godine tinejdžerka K.N. (19) iz Bačke Palanke varala ljude putem veb sajta pod nazivom "Otac Aleksej" preko koje je pozivala da joj se građani jave kako bi im pomogla. Ona je u opisu stranice koju je napravila stavila da se bavi skidanjem crne magije, ljubavnom magijom, vraćanjem voljenih osoba, porodičnim problemima...
x 2023. godine državljanin Srbije R.P. iskoristio je naivnost devojaka iz Laktaša, kojima je obećao da će im skinuti crnu magiju, a zatim ih naterao na seksualne odnose, pa ih ucenjivao i prodavao snimke.
Šta kaže Zakon?
Zaprećena kazna za krivično delo prevare u zavisnosti od imovinske štete, prema Krivičnom zakoniku, ide od šest meseci do deset godina robije.
x Zatvor do tri godine ili novčana kazna je kazna za nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo.
x Novčana kazna od 10.000 do 50.000 dinara ili rad u javnom interesu od 40 do 120 časova je kazna zauznemiravanje građana vračanjem, proricanjem ili sličnim obmanjivanjem po Zakonu o javnom redu i miru.
Opasno i po mentalno zdravlje
Stručnjaci ističu da su najrizičnije osobe koje prolaze kroz emotivne krize ili teške životne periode. Psiholog Radmila Vulić Bojović kazala je nedavno za Kurir da ljudi najčešće iz očaja pribegavaju ovakvim verovanjima tražeći očigledno spas u crnoj magiji.
- Te seanse ostavljaju ozbiljne posledice kako finansijske, tako i po zdravlje čoveka. Zbog takvih priča ljudi vrlo često zakasne i ne potraže pravu pomoć koja im je potrebna - rekla je psiholog i dodala:
- Ljudi, kada su očajni, traže spas bilo kakve vrste, a ovo se nudi kao lakše rešenje, takoreći na tacni, a rasprostranjeno je svuda. Ali to je samo produžetak agonije. Ljudi su skloni da veruju nenaučnim metodama i da idu linijom manjeg otpora.
Takođe, stručnjaci su saglasniu tome da ljudi ne treba da veruju na obećanja brzog bogaćenja ili vraćanja ljubavi preko interneta, savetuju da se najpre proveri identitet osobe koja nudi usluge i uvek traži mišljenje stručnjaka, bilo psihologa, lekara ili pravnika, pre nego što se poveri bilo kakav novac ili lični podaci.
Dakle, sve što izgleda previše dobro da bi bilo istinito, gotovo sigurno jeste prevara. Ljudi često traže jednostavno rešenje za kompleksne probleme. Takve objave nisu samo neosnovane, već i potencijalno opasne!