Slušaj vest

Kako se saznaje, on je prevezen na Odeljenje reanimacije u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Mladić ima veliki stepen opekotina, a u bolnicu je primljen rano jutros.

- Nesreća se dogodila kada su se tinejdžeri penjali na vagone, ne sluteći da je opasnost blizu. U jednom trenutku, dečaka je zahvatio strujni udar - kaže izvor.

Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj, a tačne okolnosti nesreće se utvrđuju.

(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)

