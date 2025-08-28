Muju otišao u Nemačku da radi na građevini i tamo se smestio u kuću zajedno s desetak drugara iz Bosne. Nakon nekoliko dana dolazi Haso i pita:

- Mujo, bolan, je l’ znaš ti razliku između tuš-kabine i WC-a?

- Jok - Mujo odmahne glavom.

- Aha, ti si taj, znači!

