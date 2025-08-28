U Urgentni centar u Beogradu rano jutros primljen je tinejdžer nakon što ga je udarila struja na vagonu kod Pančevačkog mosta.
Drama
HOROR ISPOD PANČEVAČKOG MOSTA! Tinejžer se popeo na vagon, UDARILA GA STRUJA: Hitno je prebačen u bolnicu
Slušaj vest
Kako se saznaje, on je prevezen na Odeljenje reanimacije u Urgentni centar Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.
Mladić ima veliki stepen opekotina, a u bolnicu je primljen rano jutros.
- Nesreća se dogodila kada su se tinejdžeri penjali na vagone, ne sluteći da je opasnost blizu. U jednom trenutku, dečaka je zahvatio strujni udar - kaže izvor.
Policija i nadležne službe obavljaju uviđaj, a tačne okolnosti nesreće se utvrđuju.
(Kurir.rs/Blic/Preneo: Đ. M.)
Reaguj
Komentariši