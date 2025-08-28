Slušaj vest

Devojčica (15) nastradala je danas u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu kada ju je dok je bila na trotoaru, navodno udario autobus na liniji 18, saznaje Kurir.

Pokosio devojčicu na trotoaru

- Vozač autobusa na liniji 18 koji je navodno, išao iz garaže pokušao je da zaobiže dve žene koje su van pešačkog prelaza pokušale da pređu ulicu Cara Dušana u Zemunu. Vozač gradskog prevoza je zaobišao žene, ali se nažalost točkovima popeo na trotoar i pokosio devojčicu koja je stajala - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Kada je autobus udario devojčicu došlo je do lančanog sudara još tri automobila. Za sada nije poznato koliko ima povređenih u karambolu koji se dogodio pre skoro dva sata u Zemunu, ali je prema prvim informacijama, povređena jedna trudnica koja je kolima Hitne pomoći prevezana na dalje lečanje.

Usledile su potresne scene, jer je u trenutku udesa bilo mnogo prolaznika i vozila koji su bili na toj prometnoj ulici u Zemunu.