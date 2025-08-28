Slušaj vest

Devojčica (15) nastradala je danas u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu kada ju je dok je bila na trotoaru, navodno udario autobus na liniji 18, saznaje Kurir. 

Pokosio devojčicu na trotoaru

- Vozač autobusa na liniji 18 koji je navodno, išao iz garaže pokušao je da zaobiže dve žene koje su van pešačkog prelaza pokušale da pređu ulicu Cara Dušana u Zemunu. Vozač gradskog prevoza je zaobišao žene, ali se nažalost točkovima popeo na trotoar i pokosio devojčicu koja je stajala - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

- Kada je autobus udario devojčicu došlo je do lančanog sudara još tri automobila. Za sada nije poznato koliko ima povređenih u karambolu koji se dogodio pre skoro dva sata u Zemunu, ali je prema prvim informacijama, povređena jedna trudnica koja je kolima Hitne pomoći prevezana na dalje lečanje. 

Usledile su potresne scene, jer je u trenutku udesa bilo mnogo prolaznika i vozila koji su bili na toj prometnoj ulici u Zemunu. 

- Na lice mesta je odmah došla policija, nekoliko sanitetea Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci koji su morali da izvuku devojčicu ispod autobusa. Nalalost, kada su je vatrogasci izvukli lekari Hitne pomoći i pored svih napora mogli su samo da konstatuju smrt devojčice - kaže naš sagovornik i dodaje da će telo devojčice nakon uviđaja biti poslato na obdukciju.

Ne propustiteHronikaSAOBRAĆAJNA NESREĆA U ZEMUNU! POGINULA DEVOJČICA (15) NAKON JEZIVOG SUDARA AUTOBUSA I AUTOMOBILA! Od zadobijenih povreda preminula na licu mesta
shutterstock_2533542681.jpg
HronikaDETE (3) UDARENO NA PEŠAČKOM PRELAZU U MLADENOVCU: Evo prvih informacija o stanju devojčice
IMG-20250317-WA0073.jpg
HronikaPROKLETA BRZINA! ROĐAK POGINULE BRAĆE IZ UGRINOVACA OTKRIO KAKVA JE TUGA ZADESILA PORODICU: Uspaničeno zvala, pitala koja kola voze deca, pa ispustila slušalicu
saobraćajna nesreća, Ugrinovci+.jpg
HronikaOVO SU ROĐENA BRAĆA KOJA SU ZAJEDNO OTIŠLA U SMRT U UGRINOVCIMA Majka i otac ne mogu na noge od bola, dva sina izgubili u trenu, komšije ovako nešto ne pamte
Ugrinovci saobracajna nesreća Predrag (19) i Lazar (17) Useinović poginuli poginula braća Ugrinovci-Batajnica