AUTOBUS UDARIO DEVOJČICU (15) DOK JE STAJALA NA TROTOARU?! Novi jezivi detalji tragedije u Zemunu gde je poginula tinejdžerka, a povređena trudnica
Devojčica (15) nastradala je danas u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu kada ju je dok je bila na trotoaru, navodno udario autobus na liniji 18, saznaje Kurir.
Pokosio devojčicu na trotoaru
- Vozač autobusa na liniji 18 koji je navodno, išao iz garaže pokušao je da zaobiže dve žene koje su van pešačkog prelaza pokušale da pređu ulicu Cara Dušana u Zemunu. Vozač gradskog prevoza je zaobišao žene, ali se nažalost točkovima popeo na trotoar i pokosio devojčicu koja je stajala - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:
- Kada je autobus udario devojčicu došlo je do lančanog sudara još tri automobila. Za sada nije poznato koliko ima povređenih u karambolu koji se dogodio pre skoro dva sata u Zemunu, ali je prema prvim informacijama, povređena jedna trudnica koja je kolima Hitne pomoći prevezana na dalje lečanje.
Usledile su potresne scene, jer je u trenutku udesa bilo mnogo prolaznika i vozila koji su bili na toj prometnoj ulici u Zemunu.
- Na lice mesta je odmah došla policija, nekoliko sanitetea Hitne pomoći i vatrogasci-spasioci koji su morali da izvuku devojčicu ispod autobusa. Nalalost, kada su je vatrogasci izvukli lekari Hitne pomoći i pored svih napora mogli su samo da konstatuju smrt devojčice - kaže naš sagovornik i dodaje da će telo devojčice nakon uviđaja biti poslato na obdukciju.