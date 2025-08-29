Slušaj vest

Ministar policije Bolivije, Roberto Rios na konferenciji za medije rekao je da su nakon nekoliko brutalnih likvidacija u Santa Kruzu, među kojima su žrtve i Nišlije Miljan Đekić i Milan Kostić, usledile tokom rata evropskih kriminalnih grupa koje se bore da preuzmu bolivijsko tržište i rutu kokaina, nakon bekstva narko-bosa Sabastijana Marseta! Kako je potom dodao, zbog kokainskog rata razmatra se i mogućnost zabrane ulaska Srba na teritoriju Bolivije!

Lokalni mediji navode da je na pomenutoj konferenciji koja je održana pre nekoliko dana, pored ministra policije bio i komandant bolivijske policije, general Augusta Rusa i šefovi policije iz svih jedinica Santa Kruza. Podsetimo, pored Nišlija, čija tela su pronađena u crnim džakovima u jednoj vili u Santa Kruzu, ubijeni su i državljanin Hrvatske Marko Skerbeca i državljanin Severne Makedonije Dejanče Lazarevski. Nekoliko dana nakon toga, sa 100 hitaca izrešetana su i dva kriminalca iz Bolivije dok su bili u kolima. Istragom je utvrđeno da su likvidacije, kao i jedna otmica povezane.

Bukti kokainski rat

- Istakao bi da su nedavna ubistva u Boliviji i otmice povezane. Nekoliko kriminalnih grupa pokušava da uđu u našu zemlju kako bi se borile za prevlast teritorije. Žele da zauzmu mesto koje je svojim bekstvom 2023. godine ostavio trgovac drogom Sebastijan Marset. Ubistva i otmice koje su se desile u Santa Kruzu gde je inače, ubijeno nekoliko ljudi u razmaku od samo dva nedelje pokazuje nam da su evropske kriminalne grupe zaratile s ciljem da uđu na teritoriju Bolivije. Nećemo dozvoliti da se to dogodi! - upozorio je ministar na pomenutoj konferenciji, koju su preneli lokalni mediji.

Na konferenciji je rečeno da je narko-bos Marseta pobegao sredinom 2023. iz Bolivije i da mu se od tada gubi svaki trag. U tom periodu, kako je rečeno, smanjen je uticaj njegove kriminalne grupe na tom području, ali je porastao u regionu, i sumnja se da je promenio lokaciju, ali da je ostao u poslu. Takođe, njegov odlazak i "prazninu" koju je ostavio kao dobru šansu za preuzimanje posla i šverc kokaina videle su mnogobrojne kriminalne grupe, mahom iz Evrope.

Inače, da podsetimo, poznato je da su pripadnici takozvanog "balkanskog kartela" blisko sarađivali sa kriminalnim grupama iz Južne Amerike od kojih su nabavljali kokain i potom ga prekookeanskim brodovima slali u Evropu. Kako je zatim rečeno na konferenciji, vlast Bolivije preuzela je sve moguće mere da se rat klanova zaustavi, pa je tako odlučeno da se svaki stranac, posebno iz Evrope detaljno kontroliše.

Pojačane kontrole nakon likvidacija

- Nakon egzekucija i otmica koje su potresle Boliviju odlučeno je da se odmah pojačaju policijske kontrole, kako bi se sprečili novi zločini i sukobi kriminalnih grupa. S obzirom na ovu situaciju, ministar je zajedno sa policijom i drugim institucijama koje se bore protiv kriminala, kao što je tužilaštvo, odlučeno da se pojača policijska kontrola u gradu Santa Kruzu, autobuskim terminalima, aerodromu i graničnim prelazima - navedeno je na konferenciji, a ministar policije Bolivije naveo je i da se razmatra mogućnost da državljanima Evrope, odnosno Srbima bude zabranjen ulazak u ovu zemlju Južne Amerike.

- U cilju što stabilnije situacije u zemlji sve taktičke i operativne jedinice policije učestvovati u patroliranju i praćenju stanovništva. Još jedna mera biće sprovođenje specijalnih operacija i patrola u odabranim područjima. Na granicama biti sprovedene opsežne operacije kontrole imigracije, u kojima će učestvovati Interpol i imigracione kancelarije. Pored toga, razmenjivaće se i informacije sa policijskim snagama susednih zemalja, posebno u vezi sa kriminalnim organizacijama - naveo je ministar.