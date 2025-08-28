Slušaj vest

U udesu su, kako nezvanično saznajemo, učestvovala dva vozila, automobil, holandskih registarskih tablica u kojem su dve osobe teško povređene i drugi, domaćih tablica u kome je teško povređen vozač, a da li je bilo još putnika u vozilu, za sada nemamo informaciju.

Saobraćajna nesreća na putu Apatin Svilojevo Izvor: Kurir

Na licu mesta su policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Saobraćaj je, saznajemo, u prekidu, a vozači alternativno, kao što se vidi na snimku, koriste biciklističku stazu. 

Hitna pomoć
pančevački most.jpg
shutterstock_2533542681.jpg
Dragan Šolak Dijana Janković Aleksandra Subotić