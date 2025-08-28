Najmanje tri osobe su teško povređene u saobraćajnoj nesreći koja se oko 13,30 časova dogodila na putu od kružnog toka od Apatina prema Svilojevu.
Hronika
STRAVIČAN SUDAR NA PUTU APATIN-SVILOJEVO: Auto stranih tablica učestvovao u udesu, povređene tri osobe (VIDEO)
U udesu su, kako nezvanično saznajemo, učestvovala dva vozila, automobil, holandskih registarskih tablica u kojem su dve osobe teško povređene i drugi, domaćih tablica u kome je teško povređen vozač, a da li je bilo još putnika u vozilu, za sada nemamo informaciju.
Na licu mesta su policija, hitna pomoć i vatrogasci.
Saobraćaj je, saznajemo, u prekidu, a vozači alternativno, kao što se vidi na snimku, koriste biciklističku stazu.
