Slušaj vest

Muškarac T. K. (75) iz Obrenovca uhapšen je u ponedeljak uveče zbog sumnje da je izvršio porodično nasilje, kada je, kako Kurir saznaje, nasrnuo na partnerku sa kojom više ne živi, nakon što je došao u njen stan u istom gradu, da razgovaraju o podeli zajedničke imovine, ali se situacija brzo pretvorila u ozbiljan sukob.

- Njih dvoje su se razišli pre nekih mesec dana i od tada ne žive zajedno, međutim to veče, T. K. je došao u stan kod svoje partnerke kako bi razgovarali oko imovine, a onda je usledila neviđena drama - kaže izvor nezvanično za Kurir.

Čovek je, prema rečima sagovornika, nasrnuo na partnerku i naneo joj povrede po rukama.

- Deda je bacio na krevet, pocepao suknju i donji veš i uhvatio i stegao za ruke. Žena je verovatno odbijala da imaju seksualne odnose i usled toga je zadobila određene povrede po rukama - dodaje naš izvor.

Na svu sreću, komšije su čule jauke žene i sprečile veći užas, s obzirom na to šta je žena preživela. Oni su odmah pozvale policiju, a do dolaska patrole, T. K. je iskoristio priliku i pobegao iz stana, međutim, ubrzo je lociran i uhapšen.