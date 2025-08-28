Slušaj vest

Dečak A. D. (15) zadobio je, kako nezvanično saznajemo, teške opekotine kada ga je danas oko 12.20 časova udarila struja nakon što se zajedno sa drugim dečakom T. Dž. (15) popeo na vagon na železničkoj stanici Pančevački most.

On je odmah prevezen u Urgentni centar i prema našim saznanjima, intubiran je i nalazi se u teškom stanju.

- Nesreća se dogodila u deliću sekunde, nakon što su varnice pale, planuli su i napušteni vagoni pored, međutim, požar nije bio veliki, inače bi nesreća bila sigurno većih razmera. Ipak, povređeni dečak je odmah prevezen u Urgentni centar sa teškim povredama - kaže izvor Kurira.

Inače, niko od prisutnih nije video tačno kada su se dečaci popeli na voz, ali sve se odigralo munjevitom brzinom.

Na mesto nesreće izašle su četiri vatrogasno-spasilačke ekipe, s obzirom na to da se požar proširio i na druge napuštene vagone, a vatrogasci su brzom reakcijom lokalizovali požar i ugasili vatru.

Građani koji su se zatekli na stanici u neverici su gledali šta se dešava, ne znajući pravi razlog obustave saobraćaja. Na licu mesta su odmah izašle i ekipe Hitne pomoći i policije.

Prema informacijama iz železničke stanice Vukov spomenik, saobraćaj je u tom periodu bio potpuno obustavljen dok je trajao uviđaj. Svi vozovi su bili zaustavljeni, a kako saznajemo, sada je ponovo uspostavljen.