Voditeljka "Crne hronike" Slađana Nedeljković nalazila se u ulici Cara Dušana u Zemunu gde se tokom podneva dogodila stravična saobraćajna nesreća u kojoj je poginula 15-godišnja tinejdžerka.

Sve se desilo tako što je autobus GSP-a udario devojčicu koja je u tom trenutku bila na trotoaru, a potom se zakucao u obližnju kuću. Nakon stravične saobraćajne nesreće, odmah je došlo i do sudara tri vozila koja su saobraćala na ovoj trasi, a lekari su odmah zbrinuli i trudnicu koja je među povređenima.

Detalji stravične saobraćajne nesreće

- Nalazimo se u ulici Cara Dušana na licu mesta gde se danas oko podneva dogodila stravična saobraćajna nesreća kada je vozač autobusa GSP usmrtio 15-godišnju tinejdžerku. Ono što smo mogli da zateknemo na terenu bile su potresne scene, ljudi su bili u šoku. Nakon toga je došlo do još jedne saobraćajne nesreće u kojoj su učestvovala tri putnička vozila - započela je Nedeljković pred kamerama Kurira, pa nastavila:

- Na teren su odmah izašle policija i hitna pomoć, a kako smo mogli da vidimo, oni su odvezli i trudnicu koja je bila povređena u ovoj teškoj saobraćajnoj nesreći. Odmah kolima hitne pomoći prevezena je u najbližu bolnicu. Zaista na terenu je bilo dosta ljudi koji su bili i putnici istog autobusa, ali i koji su se u tom kritičnom trenutku nalazili na licu mesta. Predlažem da čujemo šta su oni rekli o ovom stravičnom događaju.

Očevici

- Jedna devojčica je prolazila i udario je autobus, bila sam tu, ništa nisam videla, samo sam čula. Mnogo ljudi se okupilo, nisam prilazila. Ovo je prvi put da je došlo do ovakve nesreće, ne znam kako se ovo odvilo.

- Kada sam prošla, videla sam tri automobila i autobus u različitim položajima, bilo je vatrogasaca i hitne pomoći. Ne znam ishod ovoga, čula sam nešto, ali živela sam u gradu i uvek se dešava kada prelazite na zeleno da neko sa strane projuri, sve je nesigurno, ne samo ovde, već uopšteno.

- Pogledajte koliko je naroda, sada sam izašla, probudila me ćerka.

Slađana Nedeljković je istakla da je vozač van sebe, sve vreme je razgovarao sa policajcima, a na teren je izašla i porodica nastradale devojčice. Telo je posle više od sat i po vremena pomereno odavde, uviđaj je u toku i trebalo bi da se utvrde okolnosti ove tragedije.

