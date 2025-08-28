Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu uhapsili su vozača autobusa M. T. (61) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo "teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja", navodi MUP Srbije.

Osumnjičeni je danas u Zemunu, upravljajući autobusom oborio pešaka 2009. godište, nakon čega je prešao u traku suprotnog smera u kojoj je udario u zaustavljena vozila, a potom u stambeni objekat gde se autobus i zaustavio.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi pešak-šesnaestogodišnjakinja smrtno je stradala na licu mesta, dok su dve osobe iz vozila u koje je autobus udario povređene, kao i jedna iz autobusa.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.

