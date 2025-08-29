MUŠKARAC UPUCAN NA VRAČARU, DRUGI UBODEN NOŽEM U KOVILOVU: Odmah prevezeni u Urgentni centar
Muskarac V.T. (50) ranjen je sinoć posle ponoći na Vračaru, saznaje Kurir.
On je pogođen hicima iz vatrenog oružja u nogu.
Ima ranu u levoj potkolenici i kolenu. Ekipa Hitne pomoći ga je prevezla u UC, gde je po prijemu operisan - kaže naš izvor i dodaje da okolnosti pod kojima se desila pucnjava nisu još poznate.
Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.
U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.
Hitna pomoć intervenisala je tokom noći ukupno 109 puta, od toga je bilo 26 intervencija na javnim mestima. Na javnim mestima bilo je intervencija zbog alkoholisanih osoba. Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici, rečeno je u Hitnoj pomoći.