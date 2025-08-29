Slušaj vest

Muskarac V.T. (50) ranjen je sinoć posle ponoći na Vračaru, saznaje Kurir.

On je pogođen hicima iz vatrenog oružja u nogu.

Ima ranu u levoj potkolenici i kolenu. Ekipa Hitne pomoći ga je prevezla u UC, gde je po prijemu operisan - kaže naš izvor i dodaje da okolnosti pod kojima se desila pucnjava nisu još poznate.

Muškarac (46) uboden je nožem jutros oko 3.05 sati u Kovilovu i on je prevezen u Urgentni centar na reanimaciju.

U Beogradu su se tokom noći dogodile dve saobraćajne nesreće u kojima su tri osobe lakše povređene.