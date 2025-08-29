Slušaj vest

"SVAKI TREĆI KORISNIK NETFLIKSA JE ŽRTVA" Stručnjak za sajber kriminal upozorio: Nova fišing kampanja od građana otela 700 hiljada evra Izvor: Kurir televizija

Građani su nesvesno ostavljali podatke sa svojih kartica na lažnim stranicama, a novac je zatim prebacivan preko kladionica, poput ozbiljno organizovane kriminalne šeme.

Kako se zaštititi od ovakvih prevaranata za Kurir televiziju objasnio je Zoran Živković, stručnjak za sajber-kriminal.

"Svaki teći korisnik ovih usluga je prevaren"

- Prvi alarm je da uvek kada nam neko traži neki naš podatak, moramo dobro da razmislimo. Poznato je da Netfliks i ostali pružaoci ovakvih usluga ne šalju obaveštenja o obnavljanju pretplate. Netfliks će automatski naplaćivati uslugu sve dok sami ne raskinete ugovor. To je samo jedan od primera gde ljudi ne razmišljaju o tome šta konkretno piše u poruci koju su dobili - kaže Živković.

Živković objašnjava da je moguće lažirati naloge tako da oni izgledaju potpuno stvarni, pa žrtva na prvi pogled ne bi posumnjala da je u pitanju fišing kampanja.

- Ogromna količina novca koja se pominje uzeti tako što korišćenjem kartica žrtva i preko kladionica ih na neki način oprati je gotovo neverovatno. Ako uzmemo u obzir da u Srbiji ima 300 hiljada pretplatnika Netfliksa, da svima njima uzmete visinu pretplate koja je u proseku 10 evra, to je iznos od 3 miliona. Svaki treći korisnik Netfliksa bi morao da bude prevaren na ovaj način da bi on uzeo 700 hiljada - kaže Živković.

Zoran Živković Foto: Kurir Televizija

"Postoji 101 način da prevarant priđe korisniku"

Živković je podsetio da je maloletnim licima zabranjeno da se klade, ali nije siguran kako ove kladionice kontrolišu uplate:

- Ne sme da se uplaćuje anonimno bez neke vrste provere. Te sume novca pokazuju da je pravara trajala jako dugo. Zašto se nije reagovalo na vreme, bar nakon 10. prevare javnost obaveštena da neko vara ljude koristeći Netfliks?

On kaže da je fišing jedan od najstarijih metoda prevara, ali i da postoji "101 način" da prevaranti priđu korisniku i ukradu njegove podatke.

- Ako vam stigne zahtev da dostavite podatke, nemojte to raditi. Ni jedna organizacija, kompanija, firma, ne traži podatke tako što vam se obraća - kaže Živković.

Živković navodi i da postoje različiti načini organizovanja, pa kaže i da se kriminalci udružuju:

- Ili se naši pridruže nekoj stranoj grupi koja operiše na širem nivou, ili se šema iz sveta prenese kod nas. To što je policajac uhapšen je zanimljivo jer je pitanje kako je on dolazio do podataka ljudi kojima je slao poruke? Ako je policajac bio u prilici da dođe do podataka građana na bilo koji način i da mu to pomogne u ovoj pljački, to je pitanje za ministarstvo u kome gospodin radi - kaže Živković.

