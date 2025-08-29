Slušaj vest

Državljanin Srbije Nemanja Stojanović (33) uhapšen je sinoć u Podgorici, a policija sumnja da je na teritoriji Crne Gore pripremao novu likvidaciju. Kod njega su, kako je saopšteno, našli pištolj sa izbrušenim fabričkim brojem i metkom u cevi. Od Stojanovića je, kako je saopšteno iz Uprave policije, oduzet i kriptovani mobilni telefon.

Crnogorska policija saopštila je da se sumnja da je planirao izvršenje teškog krivičnog dela. Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je Stojanović u Crnu Goru ušao da izvrši likvidaciju.

- Službenici Uprave policije su u Podgorici locirali, identifikovali i uhapsili osobu za koju se sumnja da je planirala izvršenje teškog krivičnog dela. Naime, postupajući u okviru svojih nadležnosti i intenzivnih operativnih aktivnosti usmerenih na pripadnike organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih lica, policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti “Centar”, Odeljenja bezbednosti Podgorica, juče su u naselju Pejton uočili i sustigli lice koje je prilikom pokušaja bekstva, od sebe odbacilo vatreno oružje. Reč je o državljaninu Republike Srbije N.S. (33), koji je ilegalno ušao na teritoriju Crne Gore - saopšteno je iz policije.

Kako se navodi, detaljnom pretragom terena policijski službenici su pronašli pištolj "walter PP", izbrušenog fabričkog broja sa metkom u cevi i osam metaka u okviru pištolja.

- Takođe, pronađen je i kriptovani mobilni telefon za koji se sumnja da je korićen u planiranim kriminalnim aktivnostima, a koji je osumjničeni pokušao da odbaci tokom bekstva. Preduzimajući operativne aktivnosti na terenu, pravovremenoj i odlučnoj reakciji policijskih službenika, sprečeno je izvršenje teškog krivičnog dela i neutralisana ozbiljna pretnja po bezbednost građana, što je u primarnom fokusu Uprave policije - dodaje se u saopštenju policije.

Sa svim činjenicama, kako navode, upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem je nalogu N.S. uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, za koje je zaprećena kazna zatvora do 10 godina.