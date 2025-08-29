Slušaj vest

Kako Kurir saznaje, bebu je pronašla komšinica koja je šetala psa.

- Žena je šetala psa kao i svakog dana. Kada je prošla pored kontejnera navodno, je čula neke zvukove i tada se zaustavila da vidi o čemu se radi - kaže žitelj Dunavske ulice i dodaje:

- Žena je pronašla bebu i odmah je zvala policiju i Hitnu pomoć. Oni su brzo došli na teren i lekari Hitne pomoći su je pregledali na licu mesta. Utvrdili su koliko sam čuo da je zdrava i da je dobro. Hvala Bogu. Veliki je greh ovo što se desilo, da neko tako ostavi tek rođeno čedo. Nečuveno.

Kako nam je potom dodao naš sagovornik, policija je radila uviđaj i nekoliko sati je slepa uličica bila zatvorena.

- Za sada nije poznato ko je majka i zašto je ostavila bebu, ali to će se sigurno utvrditi. Lekari su u sanitetu umotali bebu i odneli je. Zbrinuće je - navodi on.

Istraga povodom ovog događaja je i dalje u toku.