Slušaj vest

Ovim rečima za Kurir počinje ispovest Maja Miladinović, hrabra žena koja je jutros pronašla zdravu bebu pored kontejnera umotanu u ćebe, pa u kesu, u Dunavskoj ulici u Zemunu.

- Šetala sam psa u kolicima, to je naš ritual. Ali imamo i tu neku obavezu gde ja hranim mace koje se okupljaju kod kontejnera. Volim životinje. Jutros sam pošla u šetnju i kad sam krenula da spustim hranu za mace, čula sam neke zvukove. Nije to bio dečji plač, više nešto kao umiljato. Delovalo mi je kao mačka - rekla je naša sagovornica i dodala:

- Približavala sam se kontejneru, pratila sam zvuk, a onda sam shvatila da taj zvuk ne dopire iz samog kontejnera nego da je u pitanju nešto oko njega. Ovde je trafo-stanica i zvuk me je vodio pored nje. Tada sam na starim, osušenim granama videla crno-belu kesu i otvorila je. Videla sam bebu...

1/10 Vidi galeriju Maja Miladinović, žena koja je u Zemunu pronašla bebu bačenu pored kontejnera Foto: Kurir

Naša sagovornica bila je izbezumljena i šokirana što je pronašla bebu. Nije to očekivala, već kako kaže mislila je da će spasti neku macu ili psa koji su ostavljeni ili su se zaglavili i ne mogu da izađu.

- Kada sam otvorila kesu videla sam unutra tirkizno plavi peškir i da je nešto umotano u njega. Baš je bilo umotano, tako da to biće nije moglo da diše. Počela sam da odmotavam peškir i videla da je unutra beba. Nisam mogla da verujem šta vidim - kaže Maja koja je sigurne smrti spasla novorođenče za koje je kasnije od lekara čula da je staro do mesec dana.

1/7 Vidi galeriju Mesto u Zemunu gde je novorođena beba od 7 dana bačena pored kontejnera Foto: Kurir

Kako nam je objasnila, tada je pozvala Hitnu pomoć, došla je i policija. Uzela je u naručje bebu koju je spasla i ponosna je na to da je nekome spasla život. Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku, a beba je zbrinuta.