Veljko Belivuk, koji je označen kao organizator zloglasne kriminalne grupe koja je optužena za sedam ubistava u Beogradu, kao i četiri likvidacije pripadnika škaljarskog klana u Grčkoj, sinoć je primio više desetina poruka preko jedne radio stanice koja se sluša u pritvoru, pošto već pet godina za redom rođendan slavi iza rešetaka.

- Za mog rođenog brata Veljka. Srećan rođendan brart moj, želim ti sve kao sebi i da sledeći slaviš sa porodicom. Voli te brat Marko - pročitana je jedna od poruka za koju se veruje da je Belivuku za 40. rođendan poslao Marko Miljković, koji se takođe nalazi u pritvoru od 4. februara 2021. i prema optužnici je bio njegov najbliži saradnik s kojim je organizovao kriminalnu grupu.

U drugoj poruci poručio mu je "Budi uvek takav kakav jesi". Inače, jednu od čestitki, Miljković je poslao sa suprugom Tanjom i njihovom decom.

Belivuk i Miljković Foto: Dado Đilas, Zorana Jevtić, Kurir/Privatna Arhiva

Za Belivuka je poručio i pesme "Četiri strane sveta", "Opasan", koju peva Dara Bubamara, kao i pesmu "Moja braća" od Cobija.

"Četiri strane sveta ima, velik izbor nema šta, da postoji strana peta, da pobegnem ja. Život moj si obojio totalno je crn, a od ruže na grudima ostao je trn", reči su prve pesme, dok se u drugoj kaže: "Kažu da si opasan, po gradu praviš probleme i svuda čujem tvoje ime. Kažu da si opasan, ma ko te bolje zna od mene? I dok sam tu, nek' ćute, bolje im je".

Belivuku su na radiju, koji se inače sluša svake večeri u pritvorima i zatvorima širom Srbije, poruke poslali optuženi pripadnici kriminalne grupe Marko i Miloš Budimir, Nemanja Đurić Tajson, Vladimir Grek, Boris Karapandžić, Aleksandar Vučeljić, Aleksa Nijemčević, Marko Andrić, Senad Rešović.

Čestitke vođi kriminalne grupe poslali su i optuženi Vlado Georgiev, koji se zvao Dragan Sekulić pre nego što je promenio ime i njegova žena Slađana Sekulić, inače jedina žena na optužnici protiv zloglasnog klana.

Slađana Sekulić sa mužem Foto: Nenad Kostić

- Tečo, želimo da se svaka tvoja želja ispuni i ona najsitnija. Da si sretan i nasmejan. Sekula i Slađa - pisalo je u poruci.

Inače, poručili su mu i pesmu "Nekad i sad", koju pevaju Saša Matić i Željko Samardžić.

- Svi su mu poželeli isto - da mu se ispune sve želje i da sledeći rođendan proslavi a slobodi - navodi sagovornik Kurira.

Kako dodaje, interesantno je da su poruke potpisali i "braća Crnogorci", ali i "braća iz Podgorice":

- Srećan rođendan, da nam živiš 100 godina - piše u poruci "od Crnogoraca za brata Veljka" koji su mu čestitali uz pesmu Nede Ukraden "Dobrodošli šampioni" čije reči glase: "otvorite šampanjac, nek' boli dušmane... Dobro došli šampioni, da s vama nazdravim".

Misteriozna žena poslala poruku Tokom nekoliko sati, koliko je trajalo čitanje želja i pozdrava Veljku Belivuku preko radio stanice, pažnju je skrenula jedna poruka od misteriozne žene koja se predstavila kao "tajna obožavateljka", a koju voditeljka nije želela da pročita. - Znam kome je upućena, ali znam i da je on porodičan čovek. Mila, nećemo da čitamo poruku, predstavljaš se kao tajna obožavateljka, a čovek je oženjen - rekla je voditeljka ali je ipak puštena pesma koju je poželela "Tebi moja mazo".

"Braća sa Vračara", koji su poruku potpisali nadimcima, ali je jasno da je reč o pripadnicima takozvanog "vračarskog klana", "bratu Veljku" su takođe poželeli brz izlazak na slobodu i srećan rođendan uz pesmu Beogradskog sindikata "Okej".

- Vremenom pomisliš kako je gotovo. Ono tek počelo. Ume da ponovo vrati se misao, u čemu je smisao - zašto sam ovde? Koliko je nepravda teška, ti video si istinu, ali to drugima smeta, jer tvoja je istina njihova greška...Al' ništa na svetu neće moći da nas slomi, veruj mi brate dobri, znamo odavno šta nam to rade oni, al' šta nam to dobro nosi. Ustaj, živi, bori se, ne kloni - glase reči jedne od pesama koje su sa potpisom poslali "drugari sa Vračara".

Nekoliko poruka lično Belivuku je poslao i Nikola Kačarević, muž starlete Tamare Đurić, koji je u pritvoru zbog sumnje da je kao pripadnik "vračarskog klana" učestvovao u ubistvu u Tržnom centru Ušće.

Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: ATAIMAGES

- Neka ti nebo bude granica - piše u poruci koju je Belivuku poslao Kačarević koji mu je kao i Miljković poručio pesmu "Četiri strane sveta".

Veliki broj čestitki potpisao je i Milinko Brašnjović, koji je optužen da je za novac učestvovao u likvidacijama škaljaraca u Grčkoj. U jednoj od njegovih poruka koja je sinoć pročitana na radio stanici poželeo je slavljeniku da mu se "sve želje ostvare".

- Interesantan je izbor jedne od pesama koju mu je posvetio, ako se zna da se Brašnjović tereti da je bio prema optužnici plaćeni ubica u restoranu u Atini, kog je Belivuk poslao. Reč je o numeri Verice Šerifović koja počinje rečima "ako treba da ukradem, da ubijem i da slažem, ako treba mogu to..." - kaže sagovornik Kurira.





Veljko Belivuk, podsetimo, od 4. februara 2021. boravi u pritvoru u zgradi Specijalnog suda. Pravo da ga posećuju iza rešetaka imaju najbliži članovi porodice kao i advokati.

Sagovornik Kurira objašnjava da slanje poruka preko radija nije zabranjeno.