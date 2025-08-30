Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Miljana D. (45) i Nemanje M. (44) zbog postojanja opravdane sumnje da su neovlašćeno radi prodaje držali opojne droge amfetamin i kokain.

- Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su svoje zakonsko pravo da ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenima odredi pritvor zbog osobitih okolnosti koje ukazuju da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo - saopšteno je iz tužilaštva.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenima se na teret stavlja neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Postoji sumnja da su oni zajedno 26. avgusta u blizini kuće u kojoj neprijavljeno boravi Miljan D. u Ugrinovcima neovlašćeno radi prodaje držali 6.340 grama opojne droge amfetamin, koja je bila upakovana u 6 PVC providnih vrećica. Pretresom kuće Miljana D. nađeno je ukupno 161,85 grama amfetamina - navodi se .