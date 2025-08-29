Slušaj vest

Trudnica Jovana Velinov (23) koja je juče lakše povređena u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu, porodila se jutros nešto pre 10 sati, saznaje Kurir.

- Mama je jutros na svet donela devojčicu. Obe su, na svu sreću, dobro - kratko je potvrdio izvor Kurira. 

Podsetimo, u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče oko podneva nastradala je devojčica (16) a troje pešaka, među kojima i trudnica u devetom mesecu, zadobilo je lakše povrede. Vozač gradskog autobusa koji se sumnjiči da je izazvao udes, kako je Kurir pisao, priveden je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Prema prvim rezultatima istrage, sumnja se da je on prošao kroz crveno svetlo na semaforu. Nesrećna tinejdžerka poginula je naočigled majke, a očevici su ispričali da je prizor bio jeziv 

- Devojčica je bila sa majkom u trenutku nesreće. Autobus je naleteo na nju i pokosio je. Oni koji su videli šta se dogodilo ispričali su da je navodno vozač pokušao da zakoči kada je video devojčicu, ali da je bilo kasno - ispričao je jedan od očevidaca za Kurir juče. 

Kako je rekao, ljudi su odmah pritrčali i pokušali da pomognu nastradaloj, ali joj nije bilo spasa. Ostala je zaglavljena pod autobusom. 

Na lice mesta brzo je stiglo nekoliko ekipa Hitne pomoći i oni su povređene prevezli kako bi im se ukazala pomoć.

