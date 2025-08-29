Slušaj vest

Ispred ugostiteljskog objekta na Vračaru sinoć je ranjen V. T. (50), a žitelji ovog dela Beograda ispričali su za Kurir da se pucnjava dogodila oko ponoći neposrednog pored parka u kojem je i dečije igralište. V. T. je ranjen u potkolenicu i koleno i kolima Hitne pomoći je prevezen u Urgentni centar, dok je napadač pobegao i policija intenzivno traga za njim.

Ranjeni V. T., kako se nezvanično saznaje, nije želeo da sarađuje s policijom i da otkrije detalje pucnjave.

- Svako veče sedim na terasi, a tako je bilo i sinoć. U kafiću ispred zgrade uvek je puno gostiju, rade do ponoći i onda se svi polako raziđu. Takođe, imamo i mali problem s klincima koji sede u parku... Nikad se ne zna da li je neko tu sumnjiv i nekad nije prijatno izaći napolje. Sinoć sam u jednom trenutku čula nekoliko hitaca. Čulo se bam, bam - kaže za Kurir stanarka koja živi pored kafica ispred kog se desila pucnjava.

Ona dodaje da je isprva pomislila da se deca igraju, bacaju petarde ili neke topovske udare.

- Međutim, čula sam da je neko povikao: "Ubi ga, o Bože!" i tad mi je bilo jasno da nije u pitanju nikakva igra. Od drveća nisam videla ni ranjenog ni napadača, ali sam jasno čula pucnjavu. Strašno... Naša i ove okolne zgrade imaju kamere i sigurna sam da će se utvrditi ko je pucao i na koga. Od jutros sam se raspitivala ko je ranjeni. Kažu mi komšije da su čule da živi u kraju i da često dolazi u taj kafić. Sigurno je taj ubica to i znao, pa ga je čekao - kaže naša sagovornica.

Druga stanarka navodi da je čula da je pucač sedeo na klupici u parku i čekao žrtvu.

- Kad se ovaj pojavio na parkingu, napadač je zapucao i posle pobegao. Kažu da je pobegao na gornju stranu ulice - rekla je ona.

Dodaje da su se ubrzo čule sirene, a ceo kvart je bio pod nadzorom policije.

- Dolazila je policija i pitala neke od komšija šta znaju... Pitaće i nas, sigurno. Uzeli su snimke pa će pomoću njih videti šta se desilo. Sva sreća, pa u to doba nema mnogo ljudi napolju, ali ovo nije neki slučajni okršaj, zato što je napadač znao gde da ga čeka - kaže sagovornica Kurira.