Crnogorska policija podnela je prekršajnu prijavu protiv Tamare Zvicer (40), supruge odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, zbog sumnje da je zanemarivala maloletno dete!

Kako prenose crnogorski mediji, prijava je podneta pošto je u dva navrata u naseslju Škaljari, u Kotoru, policija zatekla njeno maloletno dete da upravlja automobilom koji je u njenom vlasništvu, iako nema vozačku dozvolu.

- Ona je procesuirana zbog zanemarivanja svog sina u pogledu vaspitanja, propuštanja ukazivanja i upozoravanja na posledice štetnog ponašanja, kao i opasnost koja može biti prouzrokovana istim - navodi se u saopštenju Uprave policije.

Prekršajni postupak protiv "prve dame kavačkog klana" kako se navodi, pokrenuli su Službenici Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, Odjeljenja bezbednosti Kotor.

Tamara Zvicer

- Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka pokrenut je protiv lica bliskog jednoj visokorizičnoj organizovanoj kriminalnoj grupi, zbog prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u porodici - saopšteno je iz Uprave policije.

Inače, u prethodnih mesec dana policija je privodila i ćerke najtraženijeg begunca. Iva Zvicer, kako je potvrđeno iz policije, bila je uhapšena 6. avgusta zbog sumnje da je na delu puta u blizini Kotora na kom je dozvoljena brzina od 50 kilometara na sat vozila čak 124. Ona je tada prekrđajno kažnjena i puštena.

Nekoliko dana kasnije, 11. avgusta, policija je za ustavila i Ivinu rođenju sestru Vanju, zbog sumnje da je prošla kroz crveno svetlo na semaforu.

Tamara Zvicer, inače, već nekoliko puta je bila na meti crnogorske policije koja je podnela krivične prijve protiv nje zbog gradnje puta kod Kotora bez dozvole, kao i zbog toga što je vozila ukraden automobil.

Ona je javnosti postala poznata u maju 2020. kada je trudna u Kijevu u Ukrajini zapucala na ubice koje su pokušale da joj ubiju muža Radoja Zvicera i tako ga spasila sigurne smrti.

Tamara Zvicer Foto: Privatna Arhiva, detective-info.com.ua

Za Zvicerom je raspisano nekoliko crvenih Interpolovih poternica i važi za jednog od najtraženijih begunaca u Evropi. Poslednji put je u Crnoj Gori viđen 2021., kada mu se izgubio svaki trag. Policija je više puta tokom prethodnih godina pretresala kuće i druge objekte koje porodica koristi.