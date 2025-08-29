Slušaj vest

Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv 15 osoba, među kojima je i Miljan Vidović zvani Hofman, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje 25. jula u stambenom kompleksu "West kule", kada su lupali na vrata Dejanu Vuksanoviću.

- Povodom događaja koji se dana 25. jula u 11.40 sati dogodio u stambenom kompleksu "West kule“ i koji je izazvao značajnije ugrožavanje spokojstva građana, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podneo je optužni predlog protiv 15 okrivljenih i to: M. V. (33), P. D. (26), P. R. (33), Ž. B. (42), V. M. (26), B. Ž. (31), M. M. (28), M. M. (33), N. P. (41), M. P. (25), V. Š. (27), M. R. (27), M. V. (33), M. M. (26) i M. D. (30) zbog sumnje da su počinili nasilničko ponašanje - saopšteno je iz tužilaštva.

miljan-vidovic-hofman--zorana-jevtic-3.jpg
Miljan Vidović Hofman Foto: Zorana Jevtić

Okrivljenima se optužnim predlogom, kako se navodi, stavlja na teret da su, zajedno sa još desetak nepoznatih osoba, obučeni u crne majice, sa kačketima na glavi, sunčanim naočarima ili hirurškim maskama na licu, u grupi, grubim vređanjem, drskim i bezobzirnim ponašanjem, značajnije ugrozili spokojstvo građana.

- Oni se terete da su po prethodnom dogovoru ušli u zgradu, u grupama se rasporedili po spratovima, a okrivljeni M. V. je s nekoliko okrivljenih došao do vrata stana u kojem su se nalazili oštećeni D. V., njegova supruga oštećena R. V. i njihov maloletni sin. Zatim je lupao na vrata i pozivao oštećene da izađu, upućujući im pretnje, pogrdne i uvređujuće reči, koji događaj su oštećeni posmatrali putem sigurnosnih kamera i uplašeni za svoju bezbednost pozvali policiju, a maloletni sin se od straha sakrio u ormar, nakon čega su i uznemireni stanari zgrade tražili od upravnika objašnjenje zašto su okrivljeni pušteni u zgradu - saopšteno je iz tužilaštva.
Javni tužilac je predložio sudu da okrivljene oglasi krivima i da ih osudi na kazne zatvora u rasponu od 3 do 5 godina i da im izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim u trajanju od 2 godine.

Dejan Vuksanović, kom su navodno lupali na vrata, od ranije je poznat javnosti, pošto je pre nekoliko meseci bio ranjen u kafiću u istom stambenom kompleksu.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN JEDAN OD BRAĆE HOFMAN! Bio u grupi od 25 ljudi koji su lupali na vrata stana i pretili ranjenom Dejanu Vuksanoviću: Saopšteni detalji
miljan-vidovic-hofman--zorana-jevtic-4.jpg
HronikaODREĐEN PRITVOR MILJANU VIDOVIĆU HOFMANU Oglasio se njegov advokat
miljan-vidovic-hofman--zorana-jevtic-6.jpg
HronikaPOČELO SUĐENJE JEDNOM OD BRAĆE HOFMAN: Miljan Vidović na optuženičkoj klupi u Rumi! Novinarka Kurira ispred Osnovnog suda
braca.jpg
HronikaŽIVIM SVOJIH 5 MINUTA! Ovako lumpuje Ljuban Hofman posle mesec dana provedenih u CZ: "U DIVLJINI ŠTO SE ŽIVOT ZOVE UVEK POBEDNIK"
3747388-whatsappimage20231214at16.31.jpg