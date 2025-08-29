OPTUŽEN JEDAN OD BRAĆE HOFMAN: Grupa nasilnika lupala na vrata muškarcu koji je sve gledao na kamerama i pozvao policiju, sin mu se od straha sakrio u ormar!
Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je optužni predlog protiv 15 osoba, među kojima je i Miljan Vidović zvani Hofman, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje 25. jula u stambenom kompleksu "West kule", kada su lupali na vrata Dejanu Vuksanoviću.
- Povodom događaja koji se dana 25. jula u 11.40 sati dogodio u stambenom kompleksu "West kule“ i koji je izazvao značajnije ugrožavanje spokojstva građana, javni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu podneo je optužni predlog protiv 15 okrivljenih i to: M. V. (33), P. D. (26), P. R. (33), Ž. B. (42), V. M. (26), B. Ž. (31), M. M. (28), M. M. (33), N. P. (41), M. P. (25), V. Š. (27), M. R. (27), M. V. (33), M. M. (26) i M. D. (30) zbog sumnje da su počinili nasilničko ponašanje - saopšteno je iz tužilaštva.
Okrivljenima se optužnim predlogom, kako se navodi, stavlja na teret da su, zajedno sa još desetak nepoznatih osoba, obučeni u crne majice, sa kačketima na glavi, sunčanim naočarima ili hirurškim maskama na licu, u grupi, grubim vređanjem, drskim i bezobzirnim ponašanjem, značajnije ugrozili spokojstvo građana.
- Oni se terete da su po prethodnom dogovoru ušli u zgradu, u grupama se rasporedili po spratovima, a okrivljeni M. V. je s nekoliko okrivljenih došao do vrata stana u kojem su se nalazili oštećeni D. V., njegova supruga oštećena R. V. i njihov maloletni sin. Zatim je lupao na vrata i pozivao oštećene da izađu, upućujući im pretnje, pogrdne i uvređujuće reči, koji događaj su oštećeni posmatrali putem sigurnosnih kamera i uplašeni za svoju bezbednost pozvali policiju, a maloletni sin se od straha sakrio u ormar, nakon čega su i uznemireni stanari zgrade tražili od upravnika objašnjenje zašto su okrivljeni pušteni u zgradu - saopšteno je iz tužilaštva.
Javni tužilac je predložio sudu da okrivljene oglasi krivima i da ih osudi na kazne zatvora u rasponu od 3 do 5 godina i da im izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim u trajanju od 2 godine.
Dejan Vuksanović, kom su navodno lupali na vrata, od ranije je poznat javnosti, pošto je pre nekoliko meseci bio ranjen u kafiću u istom stambenom kompleksu.