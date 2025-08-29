- Oni se terete da su po prethodnom dogovoru ušli u zgradu, u grupama se rasporedili po spratovima, a okrivljeni M. V. je s nekoliko okrivljenih došao do vrata stana u kojem su se nalazili oštećeni D. V., njegova supruga oštećena R. V. i njihov maloletni sin. Zatim je lupao na vrata i pozivao oštećene da izađu, upućujući im pretnje, pogrdne i uvređujuće reči, koji događaj su oštećeni posmatrali putem sigurnosnih kamera i uplašeni za svoju bezbednost pozvali policiju, a maloletni sin se od straha sakrio u ormar, nakon čega su i uznemireni stanari zgrade tražili od upravnika objašnjenje zašto su okrivljeni pušteni u zgradu - saopšteno je iz tužilaštva.

Javni tužilac je predložio sudu da okrivljene oglasi krivima i da ih osudi na kazne zatvora u rasponu od 3 do 5 godina i da im izrekne meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim u trajanju od 2 godine.