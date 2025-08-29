Slušaj vest

Državljanin Srbije (35), koji se dovodi u vezu s likvidacijama i ratom kriminalnih klanova, kako Kurir saznaje, uhapšen je 26. avgusta na graničnom prelazu između Paragvaja i Bolivije. Kod sebe je imao falsifikovana dokumenta Argentine i prema prvim informacijama pokušao je iz Paragvaja da uđe u Boliviju!

Istražiteli opasnog Srbina nazivaju "ambasadorom balkanske mafije u Južnoj Americi".

- Sumnja se da je njegovo hapšenje osujetilo nastavak obračuna klanova na teritoriji Bolivije, u kom su već likvidirane tri osobe u Santa Kruzu - prenose izvori bolivijskih medija.

Kako je saopštila policija, srpski državljanin se predstavio kao argentinski državljanin Lisandro Emanuel Larea.

- Međutim, akcenat i nedoslednosti u njegovim dokumentima koja je dao na uvid, upalili su crvenu lampicu zbog koje je nastavljena provera njegovog indentiteta - otkrivaju oni.

Utvrđeno je da je reč o beguncu za kojim traga Brazil.

Tela ubijenih Srba u Boliviji Foto: Screenshot

- On je pokušao da uđe u Boliviju i veruje se da mu je namera bila da stigne u Santa Kruz u kom već gotovo mesec dana traje surovi rat balkanskih klanova zbog prevlasti oko trgovine drogom. U jednoj iznajmljenoj kući 13. avgusta policija je našla spakovana u crne plastične džakove tela trojice ubijenih muškaraca, od kojih su dvojica takođe državljani srbije. Nedelju dana kasnije ubijena su još dvojica muškaraca koja se takođe dovode u vezu sa prvim obračunom, a u međuvremenu su se u istom gradu dogodile još dve otmice - podesećaju oni.

Kako navode, balkanski klan trenutno je jedan od najmoćnijih u toj državi. Sumnja se da su kriminalni obračuni vezani za prevlast na teritoriji Južne Amerike s koje se kokain šalje u Evropu.

- Sumnja se da su ubijeni Srbi u Santa Kruzu radili za ovog Beograđanina koji je uhapšen i da je pokušao da se vrati kako bi "reorganizovao posao" posle ubistva trojice saradnika - navode oni.