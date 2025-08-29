Po nalogu Višeg javnot tužilaštva u Beogradu uhapšena je majka bebe A. S.
Hronika
KURIR SAZNAJE: UHAPŠENA MAJKA (19) KOJA JE BEBU OSTAVILA PORED KONTEJNERA U ZEMUNU: Tereti se za pokušaj teškog ubistva!
Slušaj vest
Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila A. S. (19), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu od samo sedam dana pored kontejnera u Zemunu, saznaje Kurir.
- Osumnjičena se tereti za pokušaj teškog ubistva - otkriva izvor Kurira.
Podetimo, bebu umotanu u peškire i stavljenu u kesu jutros je oko 8.20 sati pronašla slučajna prolaznica. Beba, u zavezanoj kesi je, kako je Kurir pisao, bila ostavljena pored kontejnera.
Reaguj
1