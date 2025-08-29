Slušaj vest

Policija je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapsila A. S. (19), majku koja se sumnjiči da je ostavila svoju bebu od samo sedam dana pored kontejnera u Zemunu, saznaje Kurir.

- Osumnjičena se tereti za pokušaj teškog ubistva - otkriva izvor Kurira.

Podetimo, bebu umotanu u peškire i stavljenu u kesu jutros je oko 8.20 sati pronašla slučajna prolaznica. Beba, u zavezanoj kesi je, kako je Kurir pisao, bila ostavljena pored kontejnera.

