Državljanin Srbije koji je uhapšen kada je sa falsifikovanim argentinskim dokumentima pokušao iz Paragvaja da uđe u Boliviju je, kako Kurir saznaje, Luka Starčević (35) iz Beograda blizak kavačkom klanu, za kojim su poternicu raspisala i Srbija!

Kako prenose mediji, on je kod sebe imao falsifikovana dokumenta na ime Lisandro Emanuel Larea, ali je proverom utvrđeno da je reč o Starčeviću za kojim traga i Brazil zbog ubistva iz 2015.godine.

Luka Starcević uhapšen u Južnoj Americi Foto: Printscreen

- Uhapšen je 26. avgusta na graničnom prelazu. Sumnja se da je posle ubistva državljana Srbije i Severne Makedonije, čija su tela pronađena u jednoj kući u Santa Kruzu, pokušao da uđe u Boliviju kako bi "reorganizovao" posao oko šverca kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Istražitelji veruju da su ubijeni u kući, čija su tela pronađena spakovana u crne plastične džakove, radili za Starčevića - navode oni.

Inače, mediji ovog opasnog begunca nazvivaju "ambasadorom balkanske mafije u Južnoj Americi".

- Njegovo hapšenje osujetilo je nastavak rata koji njegova kriminalna organizacija vodi u Boliviji, sukobu u kojem su već ubijena tri njegova saradnika. Reč je o obračunu balkanskih klanova koji je pokrenut zbog prevlasti u poslovima oko trgovine kokainom - navode oni.

Foto: Policijska

Inače, Srbija je poternicu za Lukom Starčevićem raspisala zbog sumnje da je pre 10 godina brutalno likvidirao prvu žrtvu kotorskih klanova Gorana Radomana (37) u jednoj garaži na Novom Beogradu.

Goran Radoman, podsetimo, ubijen je 20. februara 2015. u garaži u kojoj je živeo sa porodicom nakon što se mesec dana pre zločina doselio iz Južne Amerike. Motiv za mafijaško ubistvo, navodno, bio je vredan tovar kokaina koji je nestao iz njegovog stana u decembru 2014. u Valensiji. To je, inače, bio i povod da se do tada jedinstveni klan iz Kotora podeli na kavački i škaljarski klan.

Luka Starčević uhapšen u Južnoj Americi Foto: Prinscreen

- Sumnja se da je naručilac ubistva stupio u kontakt sa Starčevićem i da mu je javio da je Radoman došao u Srbiju. Ubrzo je utvrđena lokacija Radomana, kao i njegova svakodnevna ruta. Egzekutor je potom počeo da prati Radomana, a kobnog dana ušao je u garažu i čekao žrtvu - podseća izvor i dodaje:

- Pre nego što je došlo do likvidacije Starčević je, kako se sumnja, došao u garažu i podigao kamere uvis. Pozicionirao se kod lifta i čekao Radomana. Kada je uočio da je Goran Radoman stigao svojim blindiranim BMW u garažu i došao do lifta Starčevič je navodno ispalio rafalnu paljbu u njegovom pravcu.

Kako je istraga utvrdila, na mestu zločina nađeno je 25 čaura.

Goran Radoman ubijen u garaži Foto: Dragana Udovičić

- Starčević je, kako je istraga utvrdila, ispalio 25 hitaca iz "heklera". Nakon zločina je pobegao, ali je za sobom ostavio brojne tragove i dokaze. Takođe, istražitelji su pronašli DNK trag Luke Starčevića koji je nađen ispod Radomanovog blindiranog BMW, na GPS uređaju za praćenje i tada je protiv njega podneta krivična prijava i raspisana je Interpolova poternica - podseća izvor i dodaje:

- Sumnjalo se da je Starčević pobegao u Španiju, čak su bile i neke informacije da je on ubijen u toj zemlji, a prva zvanična informacija o njemu došla je 2020. godine kada je kao deo lokalnog klana uhapšen u Brazilu i to zbog tri brutalna ubistva, među kojima je i likvidacija Marjana Jocića iz Zaječara.

Kako su te godine pisali mediji iz Brazila, osumnjičeni Starčević je prilikom hapšenja kod sebe imao lažna hrvatska dokumenta na ime Luka Marić. Grupa je tada pala zbog serije ubistava i distribucije kokaina, a među uhapšenima bio je i narko-bos iz Sao Paula, a daljom istragom ispostavilo se da je Beograđanin bio njegova desna ruka.

- Istragom je utvrđeno da je Luka Marić zapravo Luka Starčević. Brazilska policija je Starčevića povezala sa još tri zločina u toj državi - ubistvom policajca na tajnom zadatku i njegovog saradnika, kao i ubistvom Srbina Marjana Jocića, čije telo je nađeno u kamenolomu u blizini Plavog jezera u Brazilu - pisali su tada brazilski mediji i dodali da su Jocić i Starčević radili za isti narko-klan i da je među njima došlo do preblema, pa je Starčevič presudio saradniku i sunarodniku.