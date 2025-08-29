Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je istragu protiv Mihajla D. (18) zbog sumnje da je 21. jula na Čukarici bacio ručnu bombu na jedan ugostiteljski objekat, kao i zbog sumnje da je sa Veljkom Š. (20) u stanu na Novom Beogradu neovlašćeno, radi prodaje, držao kanabis.

Osumnjičeni su se na saslušanju branili ćutanjem, odnosno iskoristili su zakonsko pravo da u ovoj fazi postupka ne iznose odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethoni postupak Višeg suda u Beogradu da osumnjičenima odredi pritvor zbog postojanja osobitih okolnosti da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo.

Mihajlu D. se naredbom o sprovođenju istrage na teret stavlja krivično delo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa nedozvoljenom proizvodnjom, držanjem, nošenjem i prometom oružja i eksplozivnih materija.

1/5 Vidi galeriju Bačena bomba na lokal u Žarkovu Foto: Kurir

Obojici osumnjičenih se na teret stavlja krivično delo neovlašena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Postoje osnovi sumnje da je Mihajlo D. 21. jula oko 4 časa neovlašćeno nosio minsko-eksplozivno sredstvo čija izrada, prodaja, nabavka razmena ili držanje nije dozvoljeno grabanima i to jednu ručnu bombu, model M.52 (MS0). On je, kako se sumnja, došao do ugostiteljskog objekta pa je ručnu bombu aktivirao i bacio u pravcu navedenog lokala i time oštetio ulazna vrata lokala kao i dva automobila.