Laslo Ferenc (69) iz Svilojeva preminuo je od posledica teških telesnih povreda koje je zadobio u jučerašnjoj saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila nedaleko od ulaska u Svilojevo iz pravca Apatina, odnosno kružnog toka.

Nesrećni čovek je bio za volanom automobila "folksvagen lupo", u trenutku kada se direktno sudario sa vozilom "folksvagen transporter" koji je prešao na njegovu stranu, a kojim je upravljao državljanin Holandije (54).

Po nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo zbog neprilagođene brzine i gubitka kontrole nad vozilom kojim je upravljao holandski državljanin.

Foto: Kurir

Na licu mesta veoma brzo stigli su policija, više ekipa hitne medicinske pomoći i vatrogasci, koji su pomogli u izvlačenju povređenog vozača "folksvagena" iz smrskanog automobila.

Saobraćaj je, zbog pružanja pomoći nastradalima, a potom i uviđaja, duže bio u prekidu, a vozači su, za to vreme, koristili biciklističku stazu koja se nalazi neposredno uz put.

Zbog težine povreda holandski državljanin je zadržan u bolnici i po izlasku biće izveden pred tužioca.