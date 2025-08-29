Slušaj vest

Muškarac N. B. (28) uhapšen je zbog sumnje da je sinoć nakon svađe nožem izbo brata Ć. B. (27) u porodičnoj kući u Kovilovu u Beogradu.

- Sumnja se da su se braća nakon konzumiranja alkohola posvađala i da je osumnjičeni N. B. uzeo kuhinjski nož i, iz za sada nepoznatog razloga, nekoliko put izbo brata Ć. B. u vrat. Tom prilikom zadobio je teške povrede, ali je van životne opasnosti - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Kolima Hitne pomoći povređeni je prevezen u Urgentni centar u Beogradu, a policija je uhapsila osumnjičenog N. B. kome je određeno zadržavanje do 48 časova.