KRVAVA SVAĐA BRAĆE U KOVILOVU! PILI ZAJEDNO, PA GA BRAT IZBO NOŽEM U VRAT! Policija uhapsila osumnjičenog, povređeni završio u Urgentnom centru
Muškarac N. B. (28) uhapšen je zbog sumnje da je sinoć nakon svađe nožem izbo brata Ć. B. (27) u porodičnoj kući u Kovilovu u Beogradu.
- Sumnja se da su se braća nakon konzumiranja alkohola posvađala i da je osumnjičeni N. B. uzeo kuhinjski nož i, iz za sada nepoznatog razloga, nekoliko put izbo brata Ć. B. u vrat. Tom prilikom zadobio je teške povrede, ali je van životne opasnosti - navodi naš sagovornik i dodaje:
- Kolima Hitne pomoći povređeni je prevezen u Urgentni centar u Beogradu, a policija je uhapsila osumnjičenog N. B. kome je određeno zadržavanje do 48 časova.
Policija je, kako navodi sagovornik, nož kojim je osumnjičeni izbo brata nađen u kući. Istraga povodom ovog slučaja je i dalje u toku.
