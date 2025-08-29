Slušaj vest

Sinoć oko ponoći došlo je do vatrenog obračuna u Obrenovcu.

Kako se saznaje, u Nemanjinoj ulici u Obrenovcu došlo je do pucnjave iz vozila u pokretu.

Motiv nije poznat, ali se veruje da je u pitanju sukob u saobraćaju koji je eskalirao.

Policija je pokrenula istragu, i traga se za oba vozila.