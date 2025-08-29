Motiv nije poznat, ali se veruje da je u pitanju sukob u saobraćaju koji je eskalirao
Hronika
VATRENI OBRAČUN IZ AUTOMOBILA U POKRETU U OBRENOVCU Policija od sinoć traga za osumnjičenima
Sinoć oko ponoći došlo je do vatrenog obračuna u Obrenovcu.
Kako se saznaje, u Nemanjinoj ulici u Obrenovcu došlo je do pucnjave iz vozila u pokretu.
Motiv nije poznat, ali se veruje da je u pitanju sukob u saobraćaju koji je eskalirao.
Policija je pokrenula istragu, i traga se za oba vozila.
Kurir/Informer
