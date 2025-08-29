Sudar se dogodilo u Meljaku, kod restorana Srbija, ali trenutno stanje učesnika nije poznato.
ŽENA LEŽI NA PUTU PORED VOZILA, UKAZUJE JOJ SE POMOĆ Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Kolaps kod poznatog restorana, ima VIŠE povređenih
Više povređenih u saobraćajnoj nesreći do koje je danas došlo na Ibarskoj magistrali.
Ekipa Hitne pomoći iz Barajeva je na licu mesta, ali se čeka dolazak više ekipa.
Prema prvim informacijama, u udesu je učestvovao automobil "fiat punto", čiji delovi su rasuti po putu, a pored automobila ženska osoba kojoj se ukazuje pomoć.
