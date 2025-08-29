Slušaj vest

Više povređenih u saobraćajnoj nesreći do koje je danas došlo na Ibarskoj magistrali. 

Sudar se dogodilo u Meljaku, kod restorana Srbija, ali trenutno stanje učesnika nije poznato. 

Ekipa Hitne pomoći iz Barajeva je na licu mesta, ali se čeka dolazak više ekipa. 

Prema prvim informacijama, u udesu je učestvovao automobil "fiat punto", čiji delovi su rasuti po putu, a pored automobila ženska osoba kojoj se ukazuje pomoć. 

Uskoro opširnije...

Kurir.rs/Telegraf, Informer

