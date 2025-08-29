Slušaj vest

U Ulici dr Ivana Ribara, kod broja 120, na Novom Beogradu došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je povređen dečak (13).

Njega je, kako se saznaje, udario automobil.

Prema prvim informacijama, detetu je povređena glava i ono je, bez svesti, transportovano u Urgentni centar, na reanimaciju.

Kurir.rs/Telegraf

