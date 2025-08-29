Hronika
DEČAK (13) KOGA JE POKOSIO AUTO NA NOVOM BEOGRADU U KRITIČNOM STANJU! Pretrčavao ulicu van pešačkog - vozač pobegao sa lica mesta, suvozač ostao?
Trinaestogodišnji dečak zadobio je veoma tešku povredu glave u saobraćajnoj nesreći koja se danas desila u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu.
Dečak je bez svesti prevezen u Urgentni centar.
Ekipa Hitne pomoći započela je reanimaciju na putu ka UC, a tamo je nastavljena.
Dečak je u kritičnom stanju.
Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao.

