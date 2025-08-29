Slušaj vest

Trinaestogodišnji dečak zadobio je veoma tešku povredu glave u saobraćajnoj nesreći koja se danas desila u Ulici dr Ivana Ribara na Novom Beogradu.

Dečak je bez svesti prevezen u Urgentni centar.

Ekipa Hitne pomoći započela je reanimaciju na putu ka UC, a tamo je nastavljena.

Dečak je u kritičnom stanju.

Dečak je navodno pretrčavao ulicu van pešačkog prelaza, a vozač koji ga je udario je navodno pobegao sa lica mesta, dok je suvozač ostao.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaAUTO POKOSIO DETE NA NOVOM BEOGRADU: Dečak (13) povredio glavu, bez svesti prevezen u bolnicu
WhatsApp Image 2024-10-05 at 1.15.03 PM (2).jpeg
HronikaŽENA LEŽI NA PUTU PORED VOZILA, UKAZUJE JOJ SE POMOĆ Saobraćajna nesreća na Ibarskoj magistrali: Kolaps kod poznatog restorana, ima VIŠE povređenih
IMG_20250810_195923.jpg
HronikaMUŠKARAC PREMINUO NAKON JEZIVOG SUDARA Detalji saobraćajne nesreće kod Svilojeva: Podlegao povredama, priveden strani državljanin (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 16.12.16.jpeg
HronikaPORODILA SE TRUDNICA POVREĐENA U NESREĆI U ZEMUNU: Mama i devojčica su dobro, u udesu povređene još tri osobe!
Saobraćajna nesreća zemun.jpg