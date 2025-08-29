Slušaj vest

Uhapšena je 19-godišnja majka tek rođene bebe koja je pronađena jutros pored kontejnera u Zemunu. Ekipa hitne pomoći prevezla je bebu u zemunsko porodilište. Ekskluzivno za emisiju "Crna Hronika" govorila je komšinica koja je pronašla bebu.

Hranila mačiće, čula bebu

- Ja sam jutros, negde oko 8 sati, krenula da se prošetam sa kucom, obično je to neka naša trasa, idemo kroz Pregravicu i ja ponesem obično i neku hranu za mace, pošto ima dosta uličnih mačaka u Pregravici i ako vidim da je neka zainteresovana, ja je nahranim. Ima jedna grupa od tri mace koja se nalazi baš u zoni Dunavske ulice. I kad sam ih srela, oni su me bukvalno usmerili na tu stranu, zato što postoje par mesta gde ja obično njih hranim, ali ovaj put su one krenule da prelaze ulicu i ja sam ih pratila da dođem do tog mesta gde su one odredile da treba da jedu. To je baš pored kanti za đubre - započela je, pa nastavila:

- Dok sam im davala hranu čula sam neki nedefinisan zvuk, međutim nisam slutila da je u pitanju beba. Posle par minuta, taj zvuk se ponovo pojavio, postala sam radoznala jer sam počela da razmišljam da nisu bačeni mačići ili kučići. Prvo sam pogledala u kante, a onda sam pratila taj zvuk neposredno kod deponije i đubreta, izuzetno nečist prostor i odjednom je zvuk postao jači. Preskočila sam neku ogradicu, ušla u to šiblje, tu sam uočila kesu koja se mrda, a kada sam je otvorila prvo sam ugledala peškir.

Šok kada je videla o čemu se radi

- Tada sam skoro bila ubeđena da su to mačići, a kada sam skinula peškir uvidela sam bebu i njen pokušaj da udahne vazduh, ona se gušila u toj kesi. Odmah sam izašla na ulicu i pozvala nadležne organe koji su odmah došli i prevezli je u bolnicu. Beba je devojčica, kažu da je do mesec dana stara, mnogo je lepa i slatka, nije plakala. Skoro je počela da spava, prijala joj nova situacija. Sve se završilo dobro, srećna sam zbog toga. Ono što je jako problematično jeste što je beba bila postavljena tako da se ne pronađe. Nije niko mogao da je vidi, niti odvezena sa namerom da je neko drugi prihvati, ona je bačena da ne preživi. Sudbina je tako odredila, njoj je određeno da živi.

Inicijativa za usvajanje

- Ja tuda ne prolazim, samo dođem do kanti ako hoću da nahranim mace, ali je beba bila oko sedam metara udaljena, nije bilo uočljivo i bila je stavljena tako da ne možete da je nađete. Ja sam srećna što se spašen život, mislim da bi svako ovako postupio, ali se desilo da sam to ja. Bila bih srećna ako bih mogla da je usvojim jer nemam decu, pa ću podneti zahtev, videću kako će zakon da reaguje na to. Planiram sutra da je posetim, odneću joj stvari koje mi budu dozvolili.

