U Vršcu, tačnije na potezu kod Vršačkog brega jutros je došlo do požara u kom su izgorele dve vikendice, a lokalizacija požara je i dalje u toku.

- Na Vršačkom bregu jutros oko 10 časova prijavljeno je da gori nisko rastinje. Međutim, iako je na teren izašlo pet vatrogasaca sa dva vozila požar se velikom brzinom proširio zbog vetra koji ceo dan neprestano duva - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Pošto požar i dalje nije lokalizovan vatrogascima su u pomoć došle i kolege, tačnije njih 20 koji pomažu da se vatra ugasi kako ne bi napravila još veću štetu.

Inače, da podsetimo, i 2022. godine na ovom potezu Vršačkog brega desili su se požari, ali su tada vatrogasci uspeli da ga lokalizuju na vreme i nije došlo do vikendica.