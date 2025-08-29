Slušaj vest

U Vršcu, tačnije na potezu kod Vršačkog brega jutros je došlo do požara u kom su izgorele dve vikendice, a lokalizacija požara je i dalje u toku.

- Na Vršačkom bregu jutros oko 10 časova prijavljeno je da gori nisko rastinje. Međutim, iako je na teren izašlo pet vatrogasaca sa dva vozila požar se velikom brzinom proširio zbog vetra koji ceo dan neprestano duva - kaže Kurirov izvor i dodaje:

- Pošto požar i dalje nije lokalizovan vatrogascima su u pomoć došle i kolege, tačnije njih 20 koji pomažu da se vatra ugasi kako ne bi napravila još veću štetu.

Požar u Vršacu Foto: Ustupljene fotografije

Inače, da podsetimo, i 2022. godine na ovom potezu Vršačkog brega desili su se požari, ali su tada vatrogasci uspeli da ga lokalizuju na vreme i nije došlo do vikendica.

Požar Izvor: Privatna arhiva

Ne propustiteDruštvoVATRA ZAHVATILA VIŠE OD 50 HEKTARA ŠUME! Veliki požar kod Niša: Sedam vatrogasaca radilo na gašenju, angažovani i HELIKOPTERI! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 19.20.11_d850acd4.jpg
DruštvoZAPALILA SE PORODIČNA KUĆA Veliki požar u selu Buar kod Užica: Na terenu vatrogasci-spasioci (FOTO)
1756480732Pozar-uzice-fotorina1.jpg
Crna GoraNOVI POŽAR U CRNOJ GORI: Vatrogasci ne mogu da mu priđu (VIDEO)
Požar u Crnoj Gori
BeogradPETARDA NAPRAVILA HAOS? Buktinja kod Sava centra, očevici otkrili šta se dešavalo pre izbijanja požara (VIDEO)
collage.jpg