STRAVA I UŽAS KOD BOGATIĆA! Tinejdžera ubila struja - koristio je crevo sa šmrkom i samo se srušio
Njega je ubila struja dok je čistio farmu svinja, a kako je došlo do tragedije biće utvrđeno istragom.
- Koristio je crevo sa šmrkom i pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je nekako zakačio električne instalacije. Pao je na mestu mrtav i kada je stigla ekipa hitne službe Doma zdravlja iz Bogatića lekar je mogao samo da konstatuje smrt - naveo je izvor.
Po nalogu tužilaštva telo nesrećnog mladića je poslato na obdukciju.
