Hronika
U KOTORU RANJEN RADOVAN KRIVOKAPIĆ "Škaljarca" sačekali ispred porodične kuće, bez svesti hitno prevezen u bolnicu! Policija blokirala čitav rejon
Slušaj vest
Navodni pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić, zvani Mesar, ranjen je večeras ispred porodične kuće u Kotoru.
Pucnjava se dogodila u mestu Zlatne njive, pišu Vijesti.
Krivokapić je sa teškim povredama i bez svesti primljen u tamošnju bolnicu.
Na licu mjesta nalaze se pripadnici kotorske policije, koji su obavili uviđaj i blokirali dio naselja. Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat.
Reaguj
Komentariši