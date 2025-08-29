Slušaj vest

Navodni pripadnik škaljarskog klana Radovan Krivokapić, zvani Mesar, ranjen je večeras ispred porodične kuće u Kotoru.

Pucnjava se dogodila u mestu Zlatne njive, pišu Vijesti.

Krivokapić je sa teškim povredama i bez svesti primljen u tamošnju bolnicu.

Na licu mjesta nalaze se pripadnici kotorske policije, koji su obavili uviđaj i blokirali dio naselja. Istraga je u toku, a motiv napada za sada nije poznat.

